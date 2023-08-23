Конфликт в Судане: в некоторых провинциях заканчиваются запасы еды 23 августа, 03:52 Боевые действия между силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией Судана начались 15 апреля (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА) призвало стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия. В некоторых провинциях заканчиваются запасы пищи.

Об этом сообщает Xinhua.



В организации отметили, что «глубоко озабочены» возобновлением боевых действий в регионе, которое произошло примерно неделю назад. Так, в столице провинции Южный Дарфур Ньяле погибли не менее 60 человек, еще более 250 были ранены.

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По словам гуманитарной группы Nyala Emergency Room Initiative, город переживает «катастрофический гуманитарный кризис, превосходящий все ожидания».

OCHA сообщило, что в столице штата Южный Кордофан, Кадугли, гуманитарные партнеры сообщили, что запасы продовольствия были почти полностью исчерпаны.

«Мы призываем стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия и разрешить доставку жизненно необходимой помощи нуждающимся гражданским лицам», — заявили в офисе.

Боевые действия между силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией Судана начались 15 апреля. В результате погибло более 500 человек. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.