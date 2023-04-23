Военный конфликт в Судане. Великобритания и США эвакуировали свои посольства из Хартума 23 апреля, 17:03 Дым над Хартумом во время столкновений армии и военизированных формирований в борьбе за власть (Фото:Instagram @lostshmi/via REUTERS)

Великобритания и Соединенные Штаты Америки эвакуировали персонал своих посольств из Судана, где недавно начался военный конфликт.

Об этом говорится в сообщениях главы МИД Британии Джеймса Клеверли и Министерства обороны США.

«Из-за эскалации угроз в адрес иностранных дипломатов Великобритания эвакуировала персонал посольства из Судана. Нашим приоритетом остается безопасность британских граждан. Мы круглые сутки работаем над тем, чтобы обеспечить международную поддержку для прекращения кровопролития в Судане», — написал британский министр в своем Twitter.

Видео дня

В сообщении Пентагона отмечается, что вчера, 22 апреля, американские военные эвакуировали почти 100 сотрудников посольства США в Хартуме. Также было эвакуировано небольшое количество дипломатов стран-союзников.

«Я горжусь чрезвычайной преданностью сотрудников нашего посольства, которые выполняли свои обязанности с мужеством и профессионализмом и олицетворяли дружбу и связь Америки с народом Судана. Я благодарен за непревзойденное мастерство наших военнослужащих, успешно доставивших их в безопасное место», — сказал президент США Джо Байден.

Генерал-лейтенант, руководитель операций Объединенного штаба США Дуглас Симс сообщил, что «операция была быстрой и чистой, военнослужащие США провели меньше часа на месте в Хартуме».

Переворот в Судане начался 15 апреля. В результате боевых действий погибли более 300 человек, попытки прекращения огня не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.

Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о разделе властей, заключенном после свержения многолетнего диктатора Омара аль-Башира.

Армия подчиняется военному правительству (суверенном совете) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования (RSF) — вице-президенту генералу Мохаммеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода в гражданское правление RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о сроках. Спор перерос в вооруженную борьбу.