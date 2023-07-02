Президент Сербии видит связь между контрнаступлением в Украине и беспорядками в Косово 2 июля, 18:35 Александр Вучич (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Сербии Александар Вучич считает, что ВСУ начнут массовое контрнаступление в ближайшее время. В это время он ожидает эскалацию конфликта в Косово.

Об этом в воскресенье, 2 июля, Вучич сообщил в интервью в эфире телеканала Prvoj.

Он выразил мнение, что украинцы «подготовили десятки бригад, которые серьезно прорвут российские линии».

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Он также отметил, что когда масштабное контрнаступление начнется в Украине, то в Косово оно наступит также.

«Когда это начнется, а я ожидаю, что это начнется завтра-послезавтра, в ближайшие дни, тогда вы увидите дополнительное наступление на Косово и Метохию. Поэтому я прошу сербов остерегаться, чтобы все, кто думает, что эти нелюди могут на них напасть, спрятались», — заявил президент Сербии.

Кроме того, Вучич высказался о президенте Косово Альбине Курти, что тот «просто хочет быть новым Зеленским» (президент Украины Владимир Зеленский — ред).

«Я боюсь, что этот террор станет еще более яростным, он (Альбин Курти — ред.) представил себя в роли Зеленского, нового великоалбанского лидера, который объединит все албанские страны и сделает большую работу», — сказал Вучич.

Беспорядки в Косово возникли после того, как должности мэров городов в северном регионе, населенном сербами, заняли косовские албанцы.

26 мая сербское население вышло на протесты. Полиция Косово была вынуждена применить шумовые гранаты и слезоточивый газ. Александр Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.

28 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Косово избегать действий, которые могут повлечь дестабилизацию в регионе.

30 мая в НАТО заявили, что отправят больше солдат в Кос ово после призывов ЕС и США к деэскалации насилия. В НАТО сообщили, что среди раненых были около 25 миротворцев, включая военнослужащих из Италии и Венгрии. Также сообщалось о ранении 52 протестующих во время столкновений.

18 июня Вучич заявил, что продолжать диалог с Косово нет смысла.