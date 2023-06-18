Президент Сербии не видит смысла вести дальнейший диалог с Косово 18 июня, 19:45 Александар Вучич (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что продолжать диалог с Косово является бессмысленным. Об этом он сообщил в своей речи, сообщает РТС.

Вучич заявил, что Сербия сталкивается с самой сложной ситуацией за последние 24 года и считает дальнейший диалог с Косово бессмысленным.

По его словам, страны Запада допускают жестокое обращение с сербами, а премьер Косово Альбин Курти хочет войны любой ценой и имеет поддержку за рубежом.

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«Когда они научатся говорить, а не будут морочить нам голову и устраивать каждый день новую провокацию и какую-то новую проблему на ровном месте, когда они это поймут, тогда мы будем говорить», — отметил президент Сербии.

Он также добавил, что нет смысла говорить до тех пор, пока фейковые мэры не уйдут в отставку и полицейские силы Косово не покинут сербские муниципалитеты края. Тогда Вучич решит, будет ли участвовать в диалоге, и сообщит об этом общественности за 24 часа.

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Кроме того, Вучич прокомментировал задержание трех косовских полицейских, которых, по заявлениям Приштины, похитили. Он сказал, что сербские правоохранители готовы на полиграфе подтвердить факты того, что они не пересекали границу с Косово.

Вучич подчеркнул, что Белград попытается сохранить мир, но не позволит дальнейшего жестокого обращения с сербами.

Беспорядки в Косово возникли после того, как должности мэров городов в северном регионе, населенном сербами, заняли косовские албанцы.

26 мая сербское население вышло на протесты. Полиция Косово была вынуждена применить шумовые гранаты и слезоточивый газ. Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.

28 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Косово избегать действий, которые могут повлечь дестабилизацию в регионе.

30 мая в НАТО заявили, что отправят больше солдат в Косово после призывов ЕС и США к деэскалации насилия. В НАТО сообщили, что среди раненых были около 25 миротворцев, включая военнослужащих из Италии и Венгрии. Также сообщалось о ранении 52 протестующих во время столкновений.

14 июня сообщалось, что Европейский Союз подготовил санкции против Косово за игнорирование правительством просьб о немедленных шагах для снижения напряжения на севере страны.