Вопль души. Почему Пригожин «наехал» на Шойгу — Яковина 23 февраля, 19:25 Пригожин понимает, что речь о его физическом выживании, считает Иван Яковина (Фото:Пресс-cлужба Пригожина/Telegram)

Снарядный голод, в котором главарь группы Вагнера Евгений Пригожин обвиняет министра обороны РФ Сергея Шойгу, ставит его боевиков перед выбором — самостоятельно захватывать склады или уходить из-под Бахмута. Такое мнение в эфире Radio NV высказал международный обозреватель Иван Яковина.



Он напомнил, что в известном выступлении Пригожина, который требовал обеспечить наемников боеприпасами, содержался личный выпад против министра. «Отправляете своих дочек, внучек и жучек отдыхать в Дубай», — сказал создатель ЧВК, в этих словах — прямой «наезд» на Шойгу, чья дочка с собачкой отдыхала в ОАЭ.

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«То есть это уже реально крик, хрип, вопль души этого самого Пригожина. Он уже прямо обвиняет в коррупции, в работе на врага министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Он открыто набрасывается на Шойгу и говорит, что: „Ты, мразь, работаешь на наших врагов“», — сказал Яковина.

По его мнению, в ближайшее время этот конфликт, который из вербального превращается в личный, еще сильнее разгорится, так как речь о физическом выживании вагнеровцев.

«Потому что сейчас Вагнеру пора уже брать склады с боеприпасами под свой контроль, силой оружия — пойти на открытое неповиновение. Или выводить войска с поля боя, из-под Бахмута. Иначе их всех там уничтожат вместе с Пригожиным», — отметил обозреватель.

Пригожин утверждал, что ЧВК Вагнер испытывает «полный снарядный голод» из-за того, что российские военные чиновники игнорируют ее потребности. В минобороны РФ заявили, что «попытки внести раскол играют только в пользу врага», а все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений «выполняются в кратчайшие сроки».

В американском Институте изучения войны считают, что российское военное командование перекрыло Пригожину независимый доступ к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению.

Конфликт между Шойгу и Пригожиным играет на руку Украине, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.