В военном руководстве РФ нарастает конфликт, Пригожин хочет «наказания» для Шойгу — Центр нацсопротивления 7 ноября, 17:33 Евгений Пригожин (Фото:thebell.io)

В высшем военном руководстве страны-агрессора России нарастает конфликт, а боевики ЧВК Вагнера получают все больше влияния среди российских военных. Об этом сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления в понедельник, 7 ноября.

По данным Центра, на временно захваченных территориях на юге Украины российские войска по большей части уже состоят из мобилизованных, а численность ЧВК Вагнера увеличивается за счет осужденных, которых вербуют в российских колониях.

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«Согласно имеющейся информации, в среде высшего военного руководства России нарастают противоречия. [Хозяин ЧВК Вагнера, олигарх] Пригожин обвиняет в провалах [российского министра обороны] Шойгу и [начальника генштаба ВС РФ] Герасимова, а те, в свою очередь, кивают на Путина. Параллельно [глава Чечни] Кадыров и полевые командиры формируют на временно оккупированных территориях свою бизнес-сеть и получают все больше власти», — заявили в Центре.

В сообщении сказано, что Пригожин провел неофициальную встречу с главой администрации российского диктатора Владимира Путина Антоном Вайно. Они обсуждали российские провалы в Украине и «озвучивали мысли о негативном влиянии Путина на ход войны», поскольку глава кремлевского режима может вмешиваться в планирование и менять планы военных.

По информации Центра нацсопротивления, Пригожин считает, что Шойгу должен «понести ответственность», и продолжает создавать свою полноценную армию из «вагнеровцев»: «Деградация политических элит России приводит к возвращению феодальных традиций в государственном управлении».

