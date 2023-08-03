Спор между Украиной и Польшей. Почему на Западе есть противники близкого сотрудничества Киева и Варшавы — отвечает эксперт 3 августа, 17:37 NV Премиум Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Луцке, 9 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Петр Кульпа, директор программ школы министров Киевской школы государственного управления, рассказал Radio NV, как спор между Украиной и Польшей играет на руку Москве и кто в Западной Европе лишь рад подобным конфликтам.

— Есть руководитель офиса по вопросам международной политики президента Дуды. У нас не было никаких сомнений в том, каким образом лично президент Дуда относится к тому, что происходит в Украине. <...> И его топ-чиновник дает именно такое интервью. Как вы поняли эту реплику Марчина Пшидача?

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— Надо видеть здесь все в трех плоскостях. Во-первых, это продолжение того, что мы видели в Лондоне с тем, что происходило, с комментарием министра обороны [Британии]. Потом реакции президента, и потом нынешним отзывом посла Пристайка из Лондона. Это первая плоскость. Вторая плоскость — это слова, которые подтвердил Пшидач. Я считаю, что здесь суть в слове благодарность. Потому что, мне кажется, что благодарность — это именно то слово, которое должны Украине все народы Европы.

Все народы Европы должны быть благодарны Украине за то, что украинские солдаты, украинский народ спасли Европу перед рашистами, перед интервенцией. Здесь нет сомнений в том, кто кому должен быть благодарен. Но третья плоскость — надо понимать, что было все в контексте вопросов про зерно. Три месяца до выборов в Польше, и вопросы зерна являются первостепенными вопросами, которые будут решать судьбу будущей власти в Польше. И вот три плоскости как будто показывают точку для, я считаю, недоразумений.