Процесс запущен. Противостояние Пригожина и Минобороны уже привело к катастрофическим последствиям для РФ — политолог 10 июня, 09:47 Иван Преображенский считает, что Евгений Пригожин на фоне конфликта с Миобороны уже вызвал катастрофические последствия для РФ (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

В интервью для NV политолог Иван Преображенский отмечает, что рассказ подполковника оккупационной армии РФ Романа Веневитина о действиях наемников ЧВК Вагнер в отношении подразделений российских ВС является подтверждением начала распада системы управления на фронте.

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«На самом деле, вот это уже очень яркое свидетельство того, что происходит прямо распад любой иерархической структуры, как минимум, на фронте. Я не знаю, что там происходит за пределами фронта, ближе к Москве и в Москве. Но на фронте никто ничего не контролирует. И преступная террористическая группировка Вагнер ведет себя действительно так, как хочет. А российская регулярная армия, которая тоже преступная террористическая группировка, совершающая военные преступления, но пытающаяся соблюдать некое подобие порядка, оказывается под ее ударом. И между ними происходит конфликт. Причем жертвой конфликта более глобального — между Евгением Пригожиным и руководством Министерства обороны и российского Генерального штаба — оказываются военные, которые находятся там, на земле», — подчеркнул эксперт.

Он предполагает, что слова командира 72-й бригады армии РФ соответствуют действительности, а преступления совершаются обеими враждующими сторонами — как против украинского гражданского населения, так и против друг друга. А так как нет никаких способов остановить армию и наемников, то преступления могут начать совершать против собственных российских граждан.

«Этот бардак, явно, никто не в состоянии остановить. Поверить в то, что это имитационный бардак для убеждения ВСУ в том, что российская армия небоеспособна, абсолютно невозможно. И для Украины это, безусловно, позитивный сигнал, потому что речь идет о том, что начинается распад российского фронта, начинается полная деградация. И теперь вопрос времени, когда эти тенденции распространятся по всему фронту», — сказал политолог.

Эксперт предполагает, что следующим этапом распада оккупационных войск станет массовое дезертирство из ее рядов. И вопрос заключается лишь в том, когда это произойдет, как быстро такие тенденции будут распространяться и каким будет дальнейший ход боевых действий.

Однако для группы Вагнера и Евгения Пригожина, по мнению Ивана Преображенского, такие действия являются попыткой привлечь к себе внимание российского диктатора Владимира Путина и понять, готов ли Кремль поддержать его организацию, обеспечивая ему всеобъемлющую поддержку.

«Если у него тыл не обеспечен Путиным в Москве, то, скорее всего, Евгений Пригожин играет во все более опасную игру, поднимает ставки, потому что понимает, что терять ему нечего. И в этом случае, как и раньше, был наиболее вероятный вариант, что его все-таки так или иначе попытаются ликвидировать, скорее, ликвидировав ЧВК Вагнер, как отдельную структуру, если у них для этого хватит ресурса», — добавляет эксперт.

Политолог резюмирует, что пока дискуссия между двумя противоборствующими сторонами происходит в видеоформате, что может констатировать о факте «что, возможно, у Министерства обороны сейчас нет ресурсов, чтобы закрыть Пригожина».

Конфликт между Министерством обороны РФ и группой Вагнера продолжается с осени прошлого года. Владелец наемников Евгений Пригожин обвиняет армейское руководство, в частности министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в некомпетентности, в уменьшении поставок боеприпасов для бойцов его группы и невозможности покинуть город Бахмут после якобы его захвата для перегруппировки и восстановления.

Позже глава ЧВК сообщил, что он захватил командира 72-й отдельной мотострелковой бригады подполковника ВС РФ Романа Веневитина «якобы для проведения следственных действий» и опубликовал видео, где военный признался в попытке разоружения подразделения наемников, в обстреле машины навеселе и минировании дороги, по которой должно было бы выходить отходить подразделение Пригожина.

Через некоторое время уже бывший командир рассказал о том, как наемники из группы Вагнера грабят, унижают и даже насилуют солдат армии РФ.