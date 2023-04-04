«Часть страны живет в XV веке». В России более 2 тысяч этнических конфликтов, она обречена на развал — интервью NV 4 апреля, 22:36 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Олег Дунда, народный депутат, рассказал в интервью Radio NV, как сотни этнических конфликтов на территории Российской Федерации лишь ускоряют процесс ее политического развала и территориальных изменений, а также старт традиционного для Кремля конфликта элит.

— Давайте начнем с истории в Санкт-Петербурге. Уже там начали рассказывать, что там мог быть задействован какой-то украинский след, что это сделали украинские спецслужбы с использованием фонда Навального. Но Американский институт изучения войны говорит, что это может быть просто предупреждение Пригожину, потому что в его имуществе это произошло.

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И этот Пригожин тоже был знаком с так называемым Татарским. Я понимаю, что у нас уже полностью постмодерн наступил, потому что персонажа книги Пелевина убили. Но что мы должны об этом понимать, об этих сигналах о конфликтах башен Кремля? Что вы об этом думаете?