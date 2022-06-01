В Белом доме до сих пор нет единой позиции по конфискации российских активов в пользу Украины — NYT 1 июня, 03:16 Цей матеріал також доступний українською Белый дом (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

В администрации президента США Джо Байдена до сих пор нет единой позиции по поводу того, следует ли конфисковать российские активы и направить на восстановление Украины.

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Об этом сообщает New York Times.

Несколько чиновников сообщили, что окончательное решение еще не принято. В Белом доме опасаются, что такое решение может подорвать инвестиционную привлекательность США.

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В частности, министр финансов США Джанет Эллен выступает против конфискации активов. Она ссылается на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года. В законе сказано, что иностранную собственность можно конфисковать если США участвуют в боевых действиях или знают о подготовке нападения на страну. Изменения в закон могут внести в Конгрессе.

Эллен говорила, что конфискация может подтолкнуть страны не хранить свои резервы в долларах, опасаясь, что в будущих конфликтах США и их союзники конфискуют средства.



Также несколько чиновников считают, что замороженные активы можно будет «использовать как козырь» в случае возобновления переговоров Украины и РФ.

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