Конфискация российского. В США республиканцы против плана демократов, который позволит передать Украине арестованные активы — WP 29 октября, 10:31 Флаг США (Фото:liz west/flickr)

В США группа республиканцев в Палате представителей и Сенате выступила против плана демократов финансировать Украину за счет конфискованных российских активов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет газета, члены Республиканской партии выступили против положения в отчете конференции Закона о национальной обороне (NDAA), которое позволило бы Вашингтону перевести средства от арестованного российского имущества Украине.

Видео дня

Демократы говорят, что изъятие этого положения из пакета на почти $840 подрывает способность администрации президента Джо Байдена передавать помощь для экономики Украины.

«Это недобросовестно, что республиканцы в Сенате препятствуют важному положению, которое позволило Министерству юстиции передать конфискованные российские активы для помощи Украине и ее усилиям против жестокой войны России», — сказал представитель Демпартии на условиях анонимности.

Республиканцы заявили, что соответствующие комитеты полностью не проверили это положение, потому и выступили против. Они считают, что его должные пересмотреть судебные комитеты Палаты представителей и Сената, сказал один из представителей партии. Кроме того, республиканцы предлагают рассмотреть вопрос об эффективности ограничения цен на нефть.

«Мы все за поддержку Украины, поэтому считаем, что более значимой мерой для прекращения финансирования военной машины Путина было бы перекрытие нефти, которая ее и финансирует», — заявил помощник одного из республиканцев в Сенате.

Спор относительно этого мероприятия возник на фоне вопросов будущей поддержки республиканцами Украины в войне, развязанной Россией. Некоторые во главе с лидером меньшинства в Сенате Митча Макконнелла пообещали продолжать одобрять миллиарды долларов помощи безопасности и бюджету Украины, тогда как лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что помощь Киеву могут уменьшить. В Белом доме заверили, что обе палаты готовы поддерживать Украину до конца полномасштабной войны.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Запад заморозил российские активы на $500 млрд. Еврокомиссия подготовит предложения по передаче замороженных активов на восстановление Украины.