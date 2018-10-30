Конец эпохи. Немецкие СМИ - о решении Меркель уйти из большой политики

29 октября канцлер Германии Ангела Меркель, которая беспрерывно руководит страной последние 13 лет, заявила о своем решении уйти из большой политики в ближайшие годы.

По словам 64-летней Меркель, она больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера в 2021 году, когда истечет нынешний – четвертый - срок ее полномочий. Кроме того, в декабре 2018 года Меркель не будет снова баллотироваться на пост главы своей партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС). Она возглавляла ХДС 18 лет – с 2000 года.

"Я знаю, что подобного не случалось ранее, это беспрецедентно, но я верю, что [такое решение] предлагает гораздо больше возможностей, чем рисков для страны, для правительства Германии и для моей партии", - прокомментировала Меркель свой шаг.

Смотрите также

Она также рассказала, что приняла решение еще до летних каникул в Бундестаге и подтвердила, что оно связано с резким снижением поддержки ХДС и правящей коалиции в Германии. Только за последние недели об этом свидетельствовали два важных события. Так, 28 октября на парламентских выборах в федеральной земле Гессен ХДС получил лишь 27% голосов, что на 11% хуже его результата в 2013 году. А 14 октября по итогам парламентских выборов в Баварии абсолютное большинство в местном ландстаге утратил Христианско-социальный союз (ХСС) – главный партнер партии Меркель в общенемецком парламенте.

Эти результаты Меркель назвала "ясным сигналом того, что все не может продолжаться так, как есть".

Однажды я сказала, что не родилась канцлером. И я никогда не забывала об этом

"Я убеждена, что пришло время начать новую главу, - заявила она на пресс-конференции в Берлине. – Однажды я сказала, что не родилась канцлером. И я никогда не забывала об этом".

Заявление Меркель, хотя и давно ожидаемое, стало международной топ-темой. Долгие годы немецкий канцлер оставалась наиболее влиятельной политической фигурой в Европе и одной из важнейших – во всем мире. В 2015 году журнал Time назвал ее человеком года, а в 2017 году журнал Forbes признал ее самой влиятельной женщиной мира.

Теперь немецкие СМИ анализируют глубинные причины ее решения и пытаются делать первые прогнозы о том, кто придет на смену "Мутти" ["мамочке"], как прозвали Меркель на родине.

НВ предлагает выдержки из наиболее интересных материалов немецкой прессы по теме.

Süddeutsche Zeitung

Канцлер намерена остаться во главе правительства до конца законного срока своих полномочий. Однако в вопросе определения руководства партии она открывает для ХДС свободу кадрового выбора, которая в прошлом предоставлялась христианским демократам крайне редко.

Будь выбор за Ангелой Меркель, ее преемником стала бы [экс-премьер-министр земли Саар] Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Это не означает, что у канцлера нет фаворита. Будь выбор за Ангелой Меркель, ее преемником стала бы [экс-премьер-министр земли Саар] Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она не только является генеральным секретарем [партии] Меркель, но уже однажды помогала ей справиться с неприятностями. Когда возник вопрос о том, должна ли тогдашний премьер министр Саара перейти на работу в Берлин, именно AKK (как называют Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ХДС), заявила, что она не намерена становиться министром, а предпочитает пост генерального секретаря ХДС. Это была удача для Меркель. Такое решение позволило ей вздохнуть свободнее, хотя ее критика уже давным-давно назрела.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель / Фото ЕРА

Не стоит ждать больших перемен, если Крамп-Карренбауэр будет избрана новым председателем ХДС в начале декабря. Обе женщины [Меркель и Крамп-Карренбауэр] понимают друг друга, несмотря на различное происхождение. Хотя тон заявлений экс-премьера Саара по тем или иным вопросам отличался [от позиции Меркель], на протяжении определенного времени ее уже считают ближайшим союзником Меркель. Долгое время Крамп-Карренбауэр не была особо известна в партии. Когда она впервые попала в президиум ХДС в 2010 году, то получила лишь 57% голосов. Ситуация была совершенно иной в феврале 2018 года. На выборах генерального секретаря ХДС за нее были отданы 98,9% голосов.

Смотрите также

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Что касается ХДС, то Ангела Меркель стала для части общества - не только для последователей [праворадикальной партии] Альтернатива для Германии (АдГ), но и для убежденных христианских демократов - персоной нон грата, с которой немыслимо ни настоящее обновление власти, ни построение нового государства.

Для сторонников АдГ Меркель стала настоящим объектом ненависти, на которую проецируется весь гнев "на политиков" - как на Хиллари Клинтон в США

Для сторонников же АдГ Меркель стала настоящим объектом ненависти, на которую проецируется весь гнев "на политиков" - как на Хиллари Клинтон в Соединенных Штатах. Меркель годами была неоспоримым лидером ХДС, поскольку она считалась гарантом признания и побед на выборах – как символ политического успеха. Теперь же для многих ее фигура стала символом неудач и надвигающейся потери власти - в лице канцлера, рискующего упустить нужный момент для самостоятельного выбора конечной точки своей политической карьеры.

С такой репутацией никакая - даже самая "конструктивная" политика в мире - не могла бы что-либо изменить. Очевидно, это Меркель уже поняла. Ее решение оставить пост главы партии является одновременно первым признанием того факта, что в политике не все замыкается на “конструктивной работе”, но важную роль играют и символические шаги. Даже если дебаты о том, правильным ли было ли ее решение уйти сейчас [с поста главы ХДС]- или нужно было дождаться конца полномочий - продолжат оказывать давление на Меркель в вопросе обновления власти.

Специальный репортаж Радио НВ: "Ангела Меркель: 13 лет канцлерства"

DW (колонка главного редактора)

У немецкого народа достаточно эгоизма и [потенциала для] самоочищения. Выборы в экономически сильной земле Гессен 28 октября доказали: страна хочет перемен. Большинство уже не готово доверить Ангеле Меркель - после 13 лет ее пребывания на посту [канцлера] – управление процессом обновления [Германии].

Ангела Меркель это знает. За последние несколько дней она с поразительной откровенностью говорила о том, как сложно решить вопрос о преемстве после стольких лет пребывания на посту. И сегодня у нее есть последний шанс сыграть активную роль.

Она снова показывает себя как прагматичный деятель, который всегда пребывает в неожиданно превосходной форме, когда такая потребность особенно высока

Традиционно канцлер из рядов ХДС занимает также пост председателя своей партии. Этого не требует партийный устав, однако такова арифметика власти. Это намного упрощает управление.

Меркель всегда давала понять, что она не намерена отказываться от этого инструмента. Тот факт, что теперь она заявила об отказе от намерения переизбираться в декабре [на пост главы ХДС], доказывает, насколько серьезна ситуация. Доказывает, что Меркель теряет поддержку в своих рядах. И доказывает, что даже в своем падении Меркель не теряет инстинкта выживания.

Вместо того, чтобы позволить изгнать ее путем голосования [с поста председателя ХДС], она делает заявление сама. Она снова показывает себя как прагматичный деятель, который всегда пребывает в неожиданно превосходной форме, когда такая потребность особенно высока.

DW (международная редакция)

Это конец эпохи. Канцлер Германии Ангела Меркель работает последний срок на своем посту – теперь об это объявлено официально. […]

На первый взгляд, ее шаг [решение отказаться также от председательства в ХДС] может быть расценен как тактическое отступление: умиротворить внутренних критиков партии, чтобы сохранить немного дольше срок своего финального пребывания у власти. Безусловно это означает, что Меркель избежит нелицеприятных сцен враждебной борьбы за пост лидера со стороны правого крыла партии на декабрьской партийной конференции ХДС.

Неудивительно, что отдельные стервятники уже начали кружиться спустя нескольких часов после объявления Меркель о своем решении – среди них известный критик [канцлера], министр здравоохранения Йенс Шпан и ее бывший соперник Фридрих Мерц, которые уже объявили о своих кандидатурах.

Йенс Шпан, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Фридрих Мерц - три наиболее вероятных преемника Меркель во главе ХДС / Фото ЕРА

Олаф Бенке, аналитик независимого [немецкого] аналитического центра Das Progressive Zentrum, заявил, что решение Меркель "еще раз доказало, что она один из лучших кризис-менеджеров, которых я когда-либо видел". "Ее привычный имидж – оставлять за собой последнее слово в реакции на что-либо, - говорит Банке в комментарии DW. - Она предоставляет другим дискутировать на политические темы, а когда консенсус уже брезжит на горизонте, тогда приходит черед Меркель".[…]

Решение Меркель еще раз доказало, что она один из лучших кризис-менеджеров, которых я когда-либо видел

Однако в этот раз решение Меркель застигло всех врасплох. В конце концов, результаты выборов в Гессене были не так плохи, как могли бы быть: ХДС все осталась самой сильной партией и все еще получила (хотя и хрупкий) мандат на то, чтобы продолжить правление [в земле Гессен] вместе с Партией зеленых. Однако, отмечает Бенке, Меркель знала, что глубинная тенденция требовала некоего символического шага.

"У нее такое чувство, что что-то идет не так, а потому нужны перемены", - говорит аналитик. "И я могу понять, что это действительно имеет значение для людей, настроенных очень скептично [против Меркель]. Они [партия Меркель] проиграли, потому что люди ощутили, что ХДС потерял связь со своей [электоральной] базой, и это [решение Меркель] может стать символическим шагом, демонстрирующим, что она все осознает".

Der Spiegel

Когда в 2004 году бывший канцлер Герхард Шредер передал председательство в СПД (Социал-демократической партии Германии) Францу Мюнтеферингу, тогдашний лидер оппозиции Меркель заявила о "повсеместной утрате авторитета" [власти] и "начале конца этого правительства". Спустя полтора года Шредер был фактически отстранен путем голосования [потеряв поддержку на досрочных выборах] и канцлером стала сама Меркель.

Более десятилетия Меркель оставалась одинм из наиболее влиятельных мировых политиков / Фото ЕРА

Поэтому далеко не обязательно, что план Меркель cработает – останется ли она канцлером до конца своих полномочий, то есть до 2021 года [отказавшись от председательства в ХДС]. В самой ХДС, которая по сравнению с СПД [в 2004 году] находится в еще более плачевном состоянии, растут сомнения относительно того, должна ли она оставаться в правительстве.

После заявления Меркель о ее частичной отставке в рядах социал-демократов, вероятно, разгорятся дискуссии по кадровым вопросам. В то же время в ХСС [Христианско-социальный союз – баварская партия, коалиционный партнер ХСС в Бундестаге], вероятно, получат новый импульс дебаты в отношении противоречивого лидера партии Хорста Зеехофер, что также может повлиять на его положение в качестве министра внутренних дел.