07 октября 2018, воскресенье

Кондолиза Райс похвалила действия Трампа на мировой арене: Его политика вполне хороша

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Кондолиза Райс, 66-й госсекретарь США, позитивно оценила нынешнюю внешнюю политику Белого дома
Фото Наталья Кравчук / НВ

Кондолиза Райс, 66-й госсекретарь США, позитивно оценила нынешнюю внешнюю политику Белого дома

66-й государственный секретарь США Кондолиза Райс, профессор Стэнфордского университета и одна из наиболее влиятельных женщин-политиков XXI века, считает закономерными многие внешнеполитические решения президента США Дональда Трампа.

В интервью журналу Новое Время Райс прокомментировала логику внешней политики Белого дома, в том числе перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим; сложности, возникшие в торговых отношениях США и Канады; встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Если вы посмотрите на то, что уже было сделано администрацией Трампа, то увидите: эта политика вполне хороша. Например, та же передача вооружений Украине, сторонницей которой я являюсь долгое время", - заявила Райс.

Комментируя торговую политику США в целом, она также отметила, что является сторонницей свободной торговли, "а президент США считает, что Штаты терпят убытки из-за определенных торговых отношений, и старается исправить это". "Как видим, ситуацию удалось урегулировать", - резюмировала бывшая глава американской дипломатии.

В то же время Райс констатировала, что она "не в восторге" от результатов пресс-конференции российского и американского президентов в Хельсинки. Тем не менее, "никаких проблемных соглашений и договоров" по ее итогам подписано не было, напомнила бывший экс-советник президента США по вопросам безопасности.

"И нам все равно важно встречаться с российскими властями и общаться с ними, тут я не имею противоречий с президентом", - подчеркнула Райс.

Она также отметила, что Трамп – "президент, законно избранный своим народом". "И пусть многие мои коллеги высказываются о его действиях критически, я совершенно уверена: его действия очень строго ограничены конституцией", - резюмировала бывший политик.

Читайте полную версию интервью в свежем номере журнала Новое Время - №36 от 4 октября 2018 года

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