Двое потеряли маму в Мариуполе. СМИ установили имена детей, которых вывели на сцену концерта в Лужниках 25 февраля, 19:10 Российский оккупант с детьми из Мариуполя на концерте в Лужниках, 22 февраля 2023 года (Фото:Скриншот)

Российская пропаганда использовала детей из временно оккупированного Мариуполя, чтобы они «поблагодарили» оккупантов на концерте в Лужниках 22 февраля, где был и диктатор Владимир Путин, пишет издание Важные истории.

На провоенном мероприятии выступал оккупант из Челябинска Юрий Гагарин, которого представили «спасателем» 367 детей из Мариуполя. Некоторые из детей были на сцене и «благодарили» его.



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Журналисты отмечают, что на мероприятии были 15-летняя Аня Науменко и ее младшая сестра Каролина, которая во время концерта закрывала уши от громких звуков. Мама этих девочек погибла при обстреле Мариуполя российскими военными в апреле 2022 года.

По данным СМИ, сестры живут в Мариуполе, а на концерт их привезли. Двое подростков из Мариуполя сообщили журналистам, что Аня Науменко учится вместе с ними, а уехала из города только «на неделю». Однако неизвестно, где находится брат девочек Даниил.

Ольга Науменко со своими детьми и мэром Мариуполя Вадимом Бойченко до полномасштабной войны / Фото: Соцсети / Важные истории

Важные истории отмечают, что на сцене был и 10-летний Костя Ващишин. Его родители живы и, судя по фото в соцсетях, живут в Мариуполе. По словам их знакомых, семья не собиралась уезжать из города, но сейчас находится в Москве «в кратковременной командировке».

Журналисты установили, что еще трое других детей, которых вывели на сцену в Лужниках, появлялись в одном из ток-шоу на пропагандистском канале Россия-1 в октябре 2022 года — там они были с матерями и тем же оккупантом Гагариным.

22 февраля кремлевский режим организовал музыкальный митинг на московском стадионе Лужники, где выступил и российский диктатор Владимир Путин. Он в очередной раз рассказал о том, что Россия якобы борется за «исторические рубежи». По данным американского Института изучения войны, диктатор может использовать свою ложь для оправдания агрессии против любого из соседей РФ или Молдовы.

