Компартия Китая предложила отменить ограничение президентского срока

Си Цзиньпин может остаться главой Китая по истечении двух сроков

Правящая Коммунистическая партия Китая предложить отменить ограничение президентского срока, согласно которому одно и то же лицо может занимать пост президента страны не более двух сроков.

Как передает Xinhua, об этом говорится в предложениях Центрального комитета Компартии КНР по внесению поправок в Конституцию, обнародованных в воскресенье, 25 февраля.

Этот шаг позволит нынешнему президенту Китая Си Цзиньпину продолжить президентские полномочия после 2023 года.

Кроме того, Компартия предложила включить в Конституцию основные ценности социализма и фразу, подчеркивающую руководящую роль партии.

"Руководящая роль КПК является определяющей характеристикой социализма с китайской спецификой", - отмечается в предложениях.

Си Цзиньпин занимает пост главы государства с 2012 года. В 2016 году партия официально дала ему титул "основного" лидера.