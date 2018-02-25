Компартия Китая предложила отменить ограничение президентского срока

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Си Цзиньпин может остаться главой Китая по истечении двух сроков

Си Цзиньпин может остаться главой Китая по истечении двух сроков

Правящая Коммунистическая партия Китая предложить отменить ограничение президентского срока, согласно которому одно и то же лицо может занимать пост президента страны не более двух сроков.

Как передает Xinhua, об этом говорится в предложениях Центрального комитета Компартии КНР по внесению поправок в Конституцию, обнародованных в воскресенье, 25 февраля.

Этот шаг позволит нынешнему президенту Китая Си Цзиньпину продолжить президентские полномочия после 2023 года.

Кроме того, Компартия предложила включить в Конституцию основные ценности социализма и фразу, подчеркивающую руководящую роль партии.

"Руководящая роль КПК является определяющей характеристикой социализма с китайской спецификой", - отмечается в предложениях.

Си Цзиньпин занимает пост главы государства с 2012 года. В 2016 году партия официально дала ему титул "основного" лидера.

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