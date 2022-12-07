Компанию Трампа признали виновной в мошенничестве

7 декабря, 05:29
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Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Суд присяжных города Нью-Йорк признал компанию бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization виновной в налоговых преступлениях, совершенных двумя ее бывшими работниками.

Об этом сообщает The Washington Post.

В частности, компанию обвиняют в мошенничестве, заговоре, уголовном налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации.

Решение присяжных было принято после показаний финансового директора Аллена Вайссельберга и менеджера по финансовым вопросам Джеффри Макконни. Вайссельберг рассказал, что вместе с Маккони с 2005 по 2020 годы обманывали налоговые органы штата Нью-Йорк и федеральных властей.

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Решением суда два подразделения Trump Organization – Trump Corporation и Trump Payroll Corp. были признаны виновными присяжными по всем обвинениям, им грозит штраф в размере 1,6 миллиона долларов. Сам Дональд Трамп в деле не фигурировал ни в каком статусе.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Дональд Трамп

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