Компания OceanGate приостанавливает все исследовательские и коммерческие миссии после взрыва батискафа Титан 6 июля, 20:58 Субмарина Титан (Фото:OceanGate)

После того, как субмарина Титан от OceanGate взорвалась во время погружения, компания решила приостановить все исследовательские и коммерческие миссии.

Об этом говорится на сайте OceanGate.

Однако на сайте все еще есть видео с экспедициями и описания предложений от компаний, среди которых — обзор обломков корабля Титаник, к которому направлялся батискаф Титан.

Видео дня

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш был среди погибших при взрыве подводного аппарата.

Подводная лодка, на борту которой было пять человек, пропала с радаров 19 июня.

А уже 22 июня береговая охрана США нашла ее обломки.

Это событие вызвало бурное обсуждение. Некоторые люди винили создателей аппарата, считая его конструкцию ненадежной.

Например, режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что давно заподозрил что-то неладное с батискафом Титан. Но не бил тревогу, потому что доверял его создателям.