Переговоры продолжаются. Производитель F-16 готов передать свои истребители для реэкспорта в Украину — FT

25 января, 23:54
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Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Американская компания Lockheed Martin заявила, что готова поставлять свои F-16 странам, которые передадут самолеты Украине, сообщает Financial Time.

По словам главного операционного директора Сент-Джона, его компания не принимает непосредственного участия в переговорах о возможной поставке военных самолетов Киеву. Однако было много разговоров о передаче третьим сторонам F-16 для реэкспорта в Украину.

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Lockheed Martin планирует наращивать производство F-16 в американском Гринвилле. Новые самолеты потребуются тем странам, которые решат передать их украинцам.

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Правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства. Это означает, что европейские страны будут нуждаться в поддержке президента США Джо Байдена, если решат отправить F-16 в Украину.

«Вместе с нашими международными союзниками и партнерами мы постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей и запросов. Пока нам нечего объявить по F-16», — сказал представитель Пентагона.

Инфографика: NV

Во время обращения к участникам встречи в формате Рамштайн 20 января президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что тема боевых самолетов для Украины сдвинулась с мертвой точки.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Военная помощь Истребители F-16 Война России против Украины

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