Переговоры продолжаются. Производитель F-16 готов передать свои истребители для реэкспорта в Украину — FT 25 января, 23:54 Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Американская компания Lockheed Martin заявила, что готова поставлять свои F-16 странам, которые передадут самолеты Украине, сообщает Financial Time.

По словам главного операционного директора Сент-Джона, его компания не принимает непосредственного участия в переговорах о возможной поставке военных самолетов Киеву. Однако было много разговоров о передаче третьим сторонам F-16 для реэкспорта в Украину.

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Lockheed Martin планирует наращивать производство F-16 в американском Гринвилле. Новые самолеты потребуются тем странам, которые решат передать их украинцам.

Правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства. Это означает, что европейские страны будут нуждаться в поддержке президента США Джо Байдена, если решат отправить F-16 в Украину.

«Вместе с нашими международными союзниками и партнерами мы постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей и запросов. Пока нам нечего объявить по F-16», — сказал представитель Пентагона.

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Во время обращения к участникам встречи в формате Рамштайн 20 января президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что тема боевых самолетов для Украины сдвинулась с мертвой точки.

