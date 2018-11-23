Компания Samsung извинилась перед сотрудниками, которые заболели раком из-за работы на производстве

Компания Samsung Electronics Co. официально извинилась перед сотрудниками, которые заболели раком из-за вредных условий на производстве.
"Наши любимые коллеги и их семьи страдали в течение длительного времени, но компания Samsung Electronics не заботилась об этом раньше. Нам не хватало внимания к таким больным, но мы оперативно решили эту проблему. Мы хотели бы искренне извиниться перед работниками, пострадавшими от этих заболеваний", - сказал исполнительный директор компании Ким Ги Нам, пишет Yonhap.
В компании также признали, что не контролировали потенциальные риски для здоровья на линии производства чипов и жидкокристаллических дисплеев.
Компания приняла решение выплатить компенсацию сотрудникам с онкологическими заболеваниями или их семьям. Речь идет о бывших и нынешних работниках. Компенсацию планируют выплачивать за случаи с 1984 года.
Выплату компенсаций планируют начать уже в декабре.
По данным СМИ, о проблеме стали говорить после случая 2007 года. Тогда от лейкемии умер сотрудник Хван Ю Ми, который работал на линии производства чипов Samsung.
Журнал НВ
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