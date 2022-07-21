Компании Абрамовича могли более десяти лет снабжать армию России — расследование

21 июля, 21:16
Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Компании российского олигарха Романа Абрамовича более десяти лет сотрудничали с Росгвардией и снабжали армию страны-агрессора России, хотя отрицают это, — об этом идет речь в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Подконтрольная Абрамовичу группа компаний Evraz заявляла, что не имеет отношения к поставкам продукции, которая может использоваться в военных целях.

Расследователи, которые проанализировали контракты с сайта Госзакупок, пришли к выводу, что российские дочерние предприятия Evraz напрямую и косвенно снабжали армию страны-агрессора, сотрудничая с Росгвардией и предприятиями, производящими танки и взрывчатые вещества.

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По информации журналистов, с 2015 по 2018 год металлургический комбинат Евраз ЗСМК получил более 2,8 млн долларов на доставку толуола с госпредприятия, на котором производят боеприпасы и промышленные взрывчатые материалы. Толуол используется при изготовлении взрывчатки.

Авторы расследования также установили, что в 2018 году Евраз НТМК поставил сталь на 1,4 млн долларов Уралвагонзаводу, производящему танки и другую технику, в частности, грузовые вагоны. В 2016—2017 годах дочернее предприятие Evraz поставило заводу ванадиевый шлак на 227 тысяч долларов. Он используется для производства оружия и легирования стали.

21 июля в Evraz опровергли, что поставляют российской армии продукцию военного назначения, и заявили, что их сырье предназначено только инфраструктурному и строительному секторам для «гражданского использования», а компании не известно об использовании ее продукции в военных целях.

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При этом в OCCRP отмечают, что, если сталь Evraz до этого не использовалась при изготовлении вооружений, то сейчас, скорее всего, будет. В июле российская Госдума приняла законопроект, который обязывает компании предоставлять товары и услуги военным.

«Сталь применяют в производстве патронов для автоматов российской армии — она дешевле других материалов. По данным американской разведки, Уралвагонзавод, где производят танки, приостановил работу из-за нехватки сырья», — сказано в расследовании.

Ранее издание Forbes Россия со ссылкой на картотеку суда сообщало, что Роман Абрамович подал иски в Европейский суд общей юрисдикции в попытке оспорить санкции ЕС, введенные против него из-за полномасштабного вторжения России в Украину. По информации агентства Bloomberg, около 30 россиян подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков. Еще десять граждан РФ обратились с такой просьбой напрямую к Евросоюзу.

В конце марта советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк заявил, что Абрамович — «крайне эффективный посредник» на переговорах и помогает «частично модерировать процесс». В апреле президент Владимир Зеленский подтвердил, что Абрамович входит в состав российской переговорной группы и приезжал в Киев.

Источники Financial Times сообщали, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины. Газета The Wall Street Journal писала, что Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.

Каждая башня Кремля хочет, чтобы Путина не было – Христо Грозев

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Редактор: Нина Григорская

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