04 июля 2018, среда

Комитет Сената заявил об уверенности в причастности Кремля к победе Трампа на выборах

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В Сенате уверены, что Россия помогла Трампу стать президентом

В Сенате уверены, что Россия помогла Трампу стать президентом

Комитет Сената США по разведке опубликовал доклад, в котором сообщается о том, что в 2016 года руководство России оказывало поддержку на выборах президенту Дональду Трампу.

Об этом передает Голос Америки.

"Комитет в течение 16 месяцев изучал источники, методы работы разведки и работу аналитиков, лежащие в основе выводом разведсообщества, и не имеет причин оспаривать", - заявил руководитель комитета Ричард Берр.

Его слова подтвердил также сенатор от Демократической партии Марк Уорнер.

"Российские усилия были широкомасштабными и изощренными, и их целью было подорвать веру общества в демократический процесс, нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу", - заявил Уорнер.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.

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