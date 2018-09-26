Комитет Сената США утвердил резолюцию о Голодоморе в Украине

Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.
Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
"Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа", - говорится в заявлении украинских дипломатов.
Резолюцию подготовила и представила группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Сенате США Робертом Портманом и Ричардом Дурбиным.
Американский сенатор США Роберт Портман получил от президента Петра Порошенко орден За заслуги III степени.
На сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом в 12-ти штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Миссури.
В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.
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По данным исследователей, демографические последствия Голодомора ощутимы и по сей день: если бы не было голода в 1932-1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше на 4 млн человек.
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