Комитет Сената США проведет расследование из-за отказа Маска предоставить Украине доступ к Starlink возле Крыма — Bloomberg 15 сентября, 12:15 Илон Маск (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Комитет Сената США по делам вооруженных сил исследует вопрос национальной безопасности из-за решения главы SpaceX и Tesla Илона Маска заблокировать его частную спутниковую сеть Starlink для помощи Украине в атаке российских военных кораблей у побережья Крыма, сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя комитета Джека Рида.

Он заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили «серьезные проблемы ответственности в отношении национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом».

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«Комитет тщательно исследует этот вопрос со всех сторон», — сказал Рид.

Рид сказал, что комитет будет рассматривать широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и роль, которую в этом вопросе играют Маск и его компания.

«Ни Илон Маск, ни любое частное лицо не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США», — сказал Рид.

Другие сенаторы-демократы в комитете, в частности Джин Шахин из Нью-Гемпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, требовали от Министерства обороны США ответа на то, почему именно Маск, а не чиновник США, решал, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

Помощник Конгресса на условиях анонимности отметил, что Шахин и Уоррен планируют направить письмо министру обороны США Ллойду Остину с просьбой предоставить подробности о работе Starlink и Маска в Украине. По его словам, комиссия еще не начинает официальное расследование, а скорее собирает информацию.

В коротком интервью Шахин рассказала, что спрашивала представителей администрации во время секретных брифингов о контроле за использованием Starlink в Украине, но ответа на свои вопросы не получила.

7 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, что в 2022 году бизнесмен тайно приказал своим инженерам отключить Starlink у побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны на российский Черноморский флот. По словам биографа, Маск опасался, что страна-агрессор Россия ответит на атаку «ядерным оружием».



Вскоре Маск заявил, что не выключал спутниковую сеть, потому что она не была там активирована, но и не согласился подключить ее там для Украины. По его словам, он стал бы «соучастником большого акта войны». Маск заявил, что является гражданином США и не считает себя предателем из-за своего решения.

Позже миллиардер утверждал, что отказался включить Starlink в оккупированном Крыму по просьбе Украины из-за «санкций США против России».



Ночью 13 сентября в результате успешной атаки Сил обороны в доках в оккупированном Севастополе были повреждены российские большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону. В украинской разведке считают, что они не подлежат восстановлению.



Аналитики платформы NetBlocks зафиксировали сильный международный сбой в работе спутникового интернета от SpaceX в ночь с 12 на 13 сентября.