Комитет Сената рассмотрит кандидатуру Помпео на пост госсекретаря в апреле

Комитет по международным отношениям Сената рассмотрит кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря в апреле

По словам главы комитета Боба Коркера, рассмотрение кандидатуры Помпео должно пройти как можно быстрее, ориентировочно они состоятся в апреле.

"Сегодня утром у меня был очень хороший разговор с директором ЦРУ Помпео и я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время", - сказал глава комитета.

Коркер также поблагодарил Рекса Тиллерсона за его "неустанное служение нашей стране в качестве государственного секретаря" и добавил, что у него остаются очень хорошие рабочие отношения с ним.

Согласно американскому законодательству, кандидатура госсекретаря должна получить одобрение сенатского комитета по международным отношениям, а затем Сената.

О своем решении отправить Рекса Тиллерсона в отставку президент Дональд Трамп объявил 13 марта. Новым госсекретарем президент предложил назначить директора ЦРУ Майка Помпео.

По данным СМИ, Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы, а также ряда других важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном.

Тиллерсон занимал пост госсекретаря с февраля 2017 года, а перед этим был исполнительным директором ExxonMobil.