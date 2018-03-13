Комитет Сената рассмотрит кандидатуру Помпео на пост госсекретаря в апреле

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Майк Помпео

Майк Помпео

Комитет по международным отношениям Сената рассмотрит кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря в апреле

По словам главы комитета Боба Коркера, рассмотрение кандидатуры Помпео должно пройти как можно быстрее, ориентировочно они состоятся в апреле.

"Сегодня утром у меня был очень хороший разговор с директором ЦРУ Помпео и я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время", - сказал глава комитета.    

Коркер также поблагодарил Рекса Тиллерсона за его "неустанное служение нашей стране в качестве государственного секретаря" и добавил, что у него остаются очень хорошие рабочие отношения с ним. 

Согласно американскому законодательству, кандидатура госсекретаря должна получить одобрение сенатского комитета по международным отношениям, а затем Сената. 

О своем решении отправить Рекса Тиллерсона в отставку президент Дональд Трамп объявил 13 марта. Новым госсекретарем президент предложил назначить директора ЦРУ Майка Помпео.

По данным СМИ, Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы, а также ряда других важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном.

Тиллерсон занимал пост госсекретаря с февраля 2017 года, а перед этим был исполнительным директором ExxonMobil.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове