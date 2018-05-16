Комитет Сената одобрил кандидатуру Джины Хэспел на пост главы ЦРУ

Комитет Сената США по разведке одобрил кандидатуру Джины Хэспел на пост главы ЦРУ, сообщает CNN.

За кандидатуру Хэспел, предложенную президентом дональдом Трампом проголосовали 10 сенаторов, против - 5 сенаторов.

Теперь кандидатуру Хэспел должен рассмотреть Сенат.

Предложенная Трампом кандидатура вызвала неоднозначную реакцию среди американских законодателей: беспокойство сенаторов и конгресменов вызвала практика пыток, которую Хэспел применяла в секретной американской тюрьме в Таиланде.

Одним из последовательных противников назначения Хэспел на эту должность является сенатор Джон Маккейн. Однако, из-за болезни он скорее всего не будет участвовать в голосовании за кандидатуру Хэспел.

Позиция Маккейна может повлиять на голосование и лишить ее поддержки как среди республиканцев, так и среди демократов. Однако, по данным СМИ, назначение Хэспел на пост главы ЦРУ является вполне реальным.

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