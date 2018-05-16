Комитет Сената одобрил кандидатуру Джины Хэспел на пост главы ЦРУ

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Джина Хэспел

Джина Хэспел

Комитет Сената США по разведке одобрил кандидатуру Джины Хэспел на пост главы ЦРУ, сообщает CNN.

За кандидатуру Хэспел, предложенную президентом дональдом Трампом проголосовали 10 сенаторов, против - 5 сенаторов.

Теперь кандидатуру Хэспел должен рассмотреть Сенат.

Предложенная Трампом кандидатура вызвала неоднозначную реакцию среди американских законодателей: беспокойство сенаторов и конгресменов вызвала практика пыток, которую Хэспел применяла в секретной американской тюрьме в Таиланде.

Одним из последовательных противников назначения Хэспел на эту должность является сенатор Джон Маккейн. Однако, из-за болезни он скорее всего не будет участвовать в голосовании за кандидатуру Хэспел.

Позиция Маккейна  может повлиять на голосование и лишить ее поддержки как среди республиканцев, так и среди демократов. Однако, по данным СМИ, назначение Хэспел на пост главы ЦРУ является вполне реальным.

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