Назначили человека Суровикина-Пригожина. В России в очередной раз сменили командующего западным военным округом — разведка 26 декабря, 18:20 Генерал-лейтенант Евгений Никифоров возглавил западный военный округ РФ после того, как его предшественник продержался на этом посту всего месяц (Фото:ГУР МО)

В России в четвертый раз с начала полномасштабной войны против Украины сменили командующего западным военным округом (ЗВО). На должность назначили человека Суровикина-Пригожина.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, с должности командующего ЗВО был снят генерал-полковник Сергей Кузовлев, который успел побыть на этом посту лишь около месяца.

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Вместо него западный военный округ возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. До этого назначения он занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками восточного военного округа.

В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучен провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ - человека с орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина.

Украинской разведке известно, что в настоящее время генерал Никифоров находится на командном пункте группировки войск «Запад» в Богучаре воронежской области.

52-летний генерал Никифоров стал четвёртым командующим ЗВО с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Предшественниками Никифорова были:

генерал-полковник Александр Журавлев - с ноября 2018 по июль 2022, но фактически с апреля 2022 года был отстранен от исполнения обязанностей;

генерал-лейтенант Андрей Сычевой - с июля по август 2022 года;

генерал-лейтенант Роман Бердников - с августа по сентябрь 2022 года;

генерал-полковник Сергей Кузовлев – с ноября по декабрь 2022 года.