Командующего ВС Венгрии отправили в отставку. Вероятно, из-за помощи Украине

27 апреля, 18:33
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Ромулуш Русин-Сенди (Фото:Ruszin-Szendi Romulusz / Facebook)

Ромулуш Русин-Сенди (Фото:Ruszin-Szendi Romulusz / Facebook)

Командующий Силами обороны Венгрии генерал-лейтенант Ромулуш Русин-Сенди экстренно отправлен в отставку президентом страны Каталин Новак.

Решение об этом опубликовано в официальном журнале Magyar Közlöny.

Русин-Сенди был назначен командующим армией Венгрии в 2021 году, до этого он работал в министерстве обороны. Его увольнение, как считают национальные медиа, стало полной неожиданностью.

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В медиа высказываются предположения, что увольнение может быть связано с сегодняшней публикацией видео, на котором французские вертолеты, которые перебрасываются в Украину, взлетают на аэродроме Дьёр.

24 апреля 2023 года вице-спикер парламента Венгрии Дуро заявила, что вступление Украины в Альянс «должна одобрить Россия». МИД Украины отреагировал.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Венгрия Война России против Украины

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