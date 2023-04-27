Командующего ВС Венгрии отправили в отставку. Вероятно, из-за помощи Украине
Ромулуш Русин-Сенди (Фото:Ruszin-Szendi Romulusz / Facebook)
Командующий Силами обороны Венгрии генерал-лейтенант Ромулуш Русин-Сенди экстренно отправлен в отставку президентом страны Каталин Новак.
Решение об этом опубликовано в официальном журнале Magyar Közlöny.
Русин-Сенди был назначен командующим армией Венгрии в 2021 году, до этого он работал в министерстве обороны. Его увольнение, как считают национальные медиа, стало полной неожиданностью.
В медиа высказываются предположения, что увольнение может быть связано с сегодняшней публикацией видео, на котором французские вертолеты, которые перебрасываются в Украину, взлетают на аэродроме Дьёр.
24 апреля 2023 года вице-спикер парламента Венгрии Дуро заявила, что вступление Украины в Альянс «должна одобрить Россия». МИД Украины отреагировал.