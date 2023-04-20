В России уволили командующего Тихоокеанским флотом после внезапной проверки 20 апреля, 11:18 В Россию в отставку отправили командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца (Фото:Минобороны РФ)

Менее чем через неделю после "внезапной проверки" Тихоокеанского флота России в отставку был отправлен его командующий Сергей Авакянц.



Об этом сообщает российский Коммерсант со ссылкой на полномочного представителя Путина в Дальневосточном федеральном округе.

Уволенного Авакянца планируют назначить главой штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

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На его место, по информации прокремлевского агентства РИА Новости, рассматривают адмирала Виктора Лиина, который сейчас командует Балтийским флотом.

Сергею Авакянцу 65 лет. Он был командующим Тихоокеанским флотом РФ с 2012 года.

В феврале 2023 года элитная 155-я бригада морской пехоты, которая входит в состав Тихоокеанского флота РФ, была почти полностью уничтожена при штурме Угледара Донецкой области, а до этого она понесла большие потери в ноябрьских боях за Павловку Донецкой области.

14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке Тихоокеанского флота и его переходе в полную боевую готовность.

17 апреля российский диктатор Владимир Путин на встрече с Шойгу заявлял о «силе флота» и его «способности решать любые задачи».

