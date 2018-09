Командующий ВВС Израиля посетит Москву и расскажет детали крушения российского Ил-20

Утром в четверг, 20 сентября, делегация Минобороны Израиля во главе с руководителем ВВС страны посетит Москву и сообщит детали крушения российского самолета Ил-20 у берегов Сирии.

"Командующий IAF и делегация представят доклад о событии по всем аспектам, включая информацию, полученную перед миссией, и результаты расследования, проведенного IAF в связи с этим событием", - сообщили в Армии обороны Израиля.

