РФ фальсифицирует место смерти своих военных, чтобы не платить компенсации — перехват

5 января, 14:53
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Командование ВС РФ подделывает документы, будто убитые военные погибли в Белгороде (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Командование ВС РФ подделывает документы, будто убитые военные погибли в Белгороде (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российское военное командование фальсифицирует место смерти убитых в Украине солдат, чтобы не платить соответствующие компенсации.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны, опубликовав аудиоперехват телефонного разговора одного из захватчиков со своей матерью.

«Из нас пушечное мясо готовится, вот и все… Главное — мы „в Белгороде“. Видишь, какая фигня. Пацанов-то, груз 200, возят домой. Они, типа, в России там это… Ну, типа… Ставят, что погиб в Белгороде, а не в Украине. Видишь, какая система», — рассказал оккупант.

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Кроме того, по его словам, среди российских военных процветает пьянство, в связи с чем всем все «пофиг».

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https://www.youtube.com/watch?v=8lnMGQfjwtE
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Перехват Война России против Украины российские потери

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