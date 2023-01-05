РФ фальсифицирует место смерти своих военных, чтобы не платить компенсации — перехват 5 января, 14:53 Командование ВС РФ подделывает документы, будто убитые военные погибли в Белгороде (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российское военное командование фальсифицирует место смерти убитых в Украине солдат, чтобы не платить соответствующие компенсации.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны, опубликовав аудиоперехват телефонного разговора одного из захватчиков со своей матерью.

«Из нас пушечное мясо готовится, вот и все… Главное — мы „в Белгороде“. Видишь, какая фигня. Пацанов-то, груз 200, возят домой. Они, типа, в России там это… Ну, типа… Ставят, что погиб в Белгороде, а не в Украине. Видишь, какая система», — рассказал оккупант.

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Кроме того, по его словам, среди российских военных процветает пьянство, в связи с чем всем все «пофиг».