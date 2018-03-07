Командир ЧВК Вагнера рассказал, как их бросили в пустыне после разгрома американцами

По словам наемника Вагнера, военное руководство РФ с их эвакуацией не спешило

Один из командиров ЧВК Вагнера, чье подразделение 7 февраля 2018 было разбито американцами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, заявил, что после разгрома их бросили в пустыне без снаряжения, еды и воды.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По словам собеседника, после случившегося Минобороны РФ с эвакуацией выживших не торопилось.

"Вот представь, тебя разбамбахали с твоей ротой, а потом вас вывозят, кидают посреди пустыни, а там сейчас зима. Чтобы ты понимал: зима - это когда в бушлате, в ватных штанах, в термичке, в спальнике зуб на зуб не попадает. А тут ты без ничего, после боя, налегке в разгрузках, без воды. Только через сутки сухпаи и воду привезли людям", - пожаловался наемник.

Он также добавил, что заявления о сотнях погибших россиянах во время контратаки США завышены.

При этом командир ЧВК отметил, что по прибытии в РФ у госпитализированных наемников отобрали телефон, чтобы, вероятно, избежать скандала перед президентскими выборами.

Ранее сообщалось, что попытка захвата нефтяного завода в сирийской провинции Дейр-эз-Зор несколькими ротами российской ЧВК Вагнера закончилась их практически полным разгромом.

По данным Bloomberg, в результате ударов США были убиты более 200 наемников.

Отметим, что с помощью ЧВК Вагнера российское Минобороны снижает потери среди кадровых военных ВС РФ, а также скрывает разного рода военные преступления на территории других государств.

Командиром группы, созданной из остатков так называемого Славянского корпуса, является Дмитрий Уткин по кличке Вагнер.

Читайте также: СБУ обнародовала переговоры главаря ЧВК Вагнера с российским генералом

Лагерь наемников находится на хуторе Молькино в Краснодарском крае, где дислоцирована 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ.

При этом официально наемничество в России является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование ЧВК Вагнера, даже когда его наемники попадают в плен.