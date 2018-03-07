Командир ЧВК Вагнера рассказал, как их бросили в пустыне после разгрома американцами

Один из командиров ЧВК Вагнера, чье подразделение 7 февраля 2018 было разбито американцами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, заявил, что после разгрома их бросили в пустыне без снаряжения, еды и воды.
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
По словам собеседника, после случившегося Минобороны РФ с эвакуацией выживших не торопилось.
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"Вот представь, тебя разбамбахали с твоей ротой, а потом вас вывозят, кидают посреди пустыни, а там сейчас зима. Чтобы ты понимал: зима - это когда в бушлате, в ватных штанах, в термичке, в спальнике зуб на зуб не попадает. А тут ты без ничего, после боя, налегке в разгрузках, без воды. Только через сутки сухпаи и воду привезли людям", - пожаловался наемник.
Он также добавил, что заявления о сотнях погибших россиянах во время контратаки США завышены.
При этом командир ЧВК отметил, что по прибытии в РФ у госпитализированных наемников отобрали телефон, чтобы, вероятно, избежать скандала перед президентскими выборами.
Ранее сообщалось, что попытка захвата нефтяного завода в сирийской провинции Дейр-эз-Зор несколькими ротами российской ЧВК Вагнера закончилась их практически полным разгромом.
По данным Bloomberg, в результате ударов США были убиты более 200 наемников.
Отметим, что с помощью ЧВК Вагнера российское Минобороны снижает потери среди кадровых военных ВС РФ, а также скрывает разного рода военные преступления на территории других государств.
Командиром группы, созданной из остатков так называемого Славянского корпуса, является Дмитрий Уткин по кличке Вагнер.
Лагерь наемников находится на хуторе Молькино в Краснодарском крае, где дислоцирована 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ.
При этом официально наемничество в России является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование ЧВК Вагнера, даже когда его наемники попадают в плен.
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