Команда Международного уголовного суда отправилась в Украину 4 марта, 03:26 Цей матеріал також доступний українською Международный уголовный суд (Фото:un_photo via Flickr)

Команда Офиса Прокурора Международного уголовного суда отправилась в Украину.

Об этом сообщил в Telegram Офис Генерального прокурора Украины.

«Прокурор Карим Хан заявил, что они приступят к расследованию и сбору доказательств военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Военные преступники РФ должны быть наказаны!», — говорится в сообщении.

Ранее беспрецедентное количество стран — сразу 38 — обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину, чтобы ускорить расследование военных преступлений страны-агрессора. До этого в МУС также обратилась Литва.



Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России из-за нарушения страной-агрессором Конвенции о предупреждении преступления геноцида.



27 февраля Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге. Наша страна требует наказать Кремль за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.



Президент Владимир Зеленский заявил, что атаки российских оккупационных войск на города и поселки Украины заслуживают привлечения к Международному трибуналу, а преступные действия — лишения агрессора права голоса в Совбезе ООН.



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