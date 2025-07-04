Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран после ударов США по ядерным объектам (Фото: iaea.org)

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находились в Иране во время недавних воздушных ударов США по иранским ядерным объектам, 4 июля выехали из страны.

Об этом сообщила пресс-служба агентства в соцсети Х.

«Сегодня команда инспекторов МАГАТЭ безопасно выехала из Ирана, возвращаясь в штаб-квартиру Агентства в Вене, после пребывания в Тегеране в течение недавнего военного конфликта», — говорится в заявлении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что чрезвычайно важно как можно быстрее обсудить с Ираном условия для возобновления работы агентства.

По его словам, деятельность МАГАТЭ в Иране является «незаменимой» для мониторинга и проверки состояния ядерной программы страны.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

27 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна официально прекращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Инфографика: NV

28 июня вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хажи Бабаи заявил, что Иран больше не будет допускать генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси к инспекциям своих ядерных объектов и не позволит установку камер наблюдения на этих объектах.

В свою очередь представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила решение Ирана прекратить взаимодействие с МАГАТЭ.