Для восстановления финансирования. Колумбийский университет выплатит более $200 млн правительству США в рамках соглашения с администрацией Трампа

Преподаватели и сотрудники Колумбийского университета протестуют в Нью-Йорке, США, 6 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Ryan Murphy)

Колумбийский университет заявил, что выплатит более 200 миллионов долларов правительству США в рамках соглашения с администрацией президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters .

Соглашение предусматривает урегулирование расследований и восстановление большей части приостановленного федерального финансирования университета.

«Согласно договору, подавляющее большинство федеральных грантов, которые были приостановлены или приостановлены в марте 2025 года, будут восстановлены, и доступ Колумбийского университета к миллиардам долларов в виде текущих и будущих грантов будет восстановлен», — говорится в заявлении учебного заведения.

В Колумбийском университете также отметили, что согласились урегулировать расследование Комиссии по вопросам равных возможностей трудоустройства США на сумму 21 миллион долларов.

В университете подчеркнули, что соглашение с администрацией Трампа сохранило «автономию и полномочия по найму преподавателей, поступлению и принятию академических решений».

В марте администрация президента США заявила, что наказывает Колумбийский университет за то, как он реагировал на прошлогодние пропалестинские протесты, отменив 400 миллионов долларов федерального финансирования.

Белый дом утверждал, что реакция учебного заведения на обвинения в антисемитизме и притеснениях еврейских и израильских членов университетского сообщества была недостаточной.

Reuters напоминает, что Трамп пытался использовать рычаги федерального финансирования и в других учреждениях, в частности в Гарвардском университете. Его администрация хотела депортировать иностранных студентов-пропалестинцев, в частности из Колумбийского университета, но столкнулась с судебными преградами.

В мае администрация президента США приостановила назначение новых визовых собеседований для иностранных студентов.

Однако 19 июня государственный департамент США заявил, что возобновляет приостановленный процесс выдачи студенческих виз иностранцам, но теперь все заявители должны будут предоставить доступ к своим аккаунтам в социальных сетях для проверки правительством.