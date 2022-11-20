В Колорадо произошла стрельба в гей-клубе: пять человек погибли, 18 ранены 20 ноября, 13:21 Автомобили службы безопасности и скорой помощи, припаркованные на улице после стрельбы в клубе в Колорадо-Спрингс, 20 ноября 2022 года (Фото:Trey Deabueno/TWITTER @TREYRUFFY/via REUTERS)

В американском штате Колорадо произошла стрельба в ночном гей-клубе в городе Колорадо-Спрингс. В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, 18 — получили ранения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Массовая стрельба произошла в клубе Club Q. Поздно вечером 20 ноября в службу 911 начали поступать многочисленные звонки. Капитан пожарной службы заявил, что вскоре на место выехали 11 машин скорой помощи. Также там находятся агенты Федерального бюро расследований.

Лейтенант полиции Памела Кастро рассказала, что у полиции есть один подозреваемый. По ее словам, этому человеку оказывают медицинскую помощь, но он находится под стражей.



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Она не уточнила, входит ли подозреваемый в число людей, получивших ранения во время стрельбы, а также отказалась комментировать вероятные мотивы нападения.

«Мы благодарим за быструю реакцию героических посетителей, которые обезвредили стрелка и положили конец этому нападению на почве ненависти», — говорится в заявлении клуба.

Подробности того, как закончилась стрельба, полиция еще не раскрыла.

