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Коллекция оружия и золотые слитки: видео обыска у российского сенатора, обвиняемого в убийствах

Сегодня, 12:27
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Скриншот с видео Телеканал 360

На видео показана только малая часть имущества Арашукова

В Сети обнародовали видео обыска у члена Совета Федерации РФ Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и других тяжких преступлениях.

На опубликованных кадрах видна коллекция холодного оружия сенатора от Карачаево-Черкессии и золотые слитки.

При этом отмечается, что на видео представлена лишь малая часть изъятого имущества.

Напомним, Арашуков был арестован 30 января, прямо во время заседания Совета Федерации.

Его обвиняют в убийстве лидера движения Адыге-Хасэ Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году, а также других тяжких преступлениях.

Сам Арашуков все обвинения отрицает.

При этом во время допроса российский сенатор попросил переводчика, заявив, что не владеет русским языком в достаточной мере.

Теги:   Видео Обыск Сенатор Совет Федерации Россия

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