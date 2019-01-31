Коллекция оружия и золотые слитки: видео обыска у российского сенатора, обвиняемого в убийствах Сегодня, 12:27 533 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Телеканал 360 На видео показана только малая часть имущества Арашукова Скриншот с видео Телеканал 360

В Сети обнародовали видео обыска у члена Совета Федерации РФ Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и других тяжких преступлениях.

На опубликованных кадрах видна коллекция холодного оружия сенатора от Карачаево-Черкессии и золотые слитки.

При этом отмечается, что на видео представлена лишь малая часть изъятого имущества.

Напомним, Арашуков был арестован 30 января, прямо во время заседания Совета Федерации.

Его обвиняют в убийстве лидера движения Адыге-Хасэ Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году, а также других тяжких преступлениях.

Сам Арашуков все обвинения отрицает.

При этом во время допроса российский сенатор попросил переводчика, заявив, что не владеет русским языком в достаточной мере.

