Коллекция оружия и золотые слитки: видео обыска у российского сенатора, обвиняемого в убийствах
В Сети
обнародовали видео обыска у члена Совета Федерации РФ Рауфа Арашукова,
обвиняемого в убийствах и других тяжких преступлениях.
На опубликованных кадрах видна коллекция холодного оружия сенатора от Карачаево-Черкессии и золотые слитки.
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При этом отмечается, что на видео представлена лишь малая часть изъятого имущества.
Напомним, Арашуков был арестован 30 января, прямо во время заседания Совета Федерации.
Его обвиняют в убийстве лидера движения Адыге-Хасэ Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году, а также других тяжких преступлениях.
Сам Арашуков все обвинения отрицает.
При этом во время допроса российский сенатор попросил переводчика, заявив, что не владеет русским языком в достаточной мере.