Кто решит, кто будет у власти в РФ? Кадыров и Пригожин не опаснее Путина — интервью НВ с историком Юрием Фельштинским 28 декабря, 09:04 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Россия развязала войну, в результате которой рухнет созданный Владимиром Путиным режим. А определит, кто будет после диктатора у власти, полутайная структура — Коллегия ФСБ.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал российско-американский историк Юрий Фельштинский. НВ приводит полный текст разговора с журналистом Дмитрием Тузовым.

— Какое значение ФСБ и ее руководитель Патрушев имеет в войне России против Украины. Являются ли они вместе с Путиным одними из главных заказчиков этой войны?

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— Мы это знаем на доказанном уровне. Потому что мы знаем, кто принимал решения о начале войны в 2014 году. И мы знаем, кто принимал решения о начале войны 2022 года. Это были одни и те же пять человек: Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и начальник Генштаба.

Но Шойгу и начальник Генштаба по линии Министерства обороны — это, в общем, технические исполнители. Так что решение о начале войны принимали два бывших руководителя ФСБ и один — нынешний. Повторяю: Путин, Патрушев и Бортников. Вот те три человека, которые отвечают за начало военных действий.



— А почему, по вашему мнению, ФСБ является после Путина главным мотором этой войны? На что они рассчитывали?

— ФСБ в 2000-ом году Путина, как бывшего директора Госбезопасности, привела к власти и поставила его на должность президента. И с 2000-го года Госбезопасность довольно прочно контролирует Российскую Федерацию. Как только Путин стал президентом (и это делалось, кстати говоря, абсолютно легально), он стал продвигать на высшие государственные, политические посты высокопоставленных офицеров Госбезопасности, не говоря уже о том, что сама структура очень сильная и серьезная.

Она создана в декабре 1917 года. Единственная структура, пережившая распад Советского Союза. И старейшая: ей больше 100 лет уже. Ведомство Российской Федерации, в котором работают десятки тысяч человек. Точно до сих пор не знаем, сколько народу там работает. Кроме верхушки айсберга, про который мы подозреваем, есть еще институты офицеров действующего резерва. Есть еще серьезная агентурная сеть с Советских времен. Поэтому не нужно недооценивать это ведомство: это очень мощная организация.

— По сути Путин пришел к власти к концу 1999 года. И этот приход был сопровождаемый фразой Ельцина: «Я устал, я ухожу». Как вы считаете, ФСБ уже тогда начало готовить войну против Украины или эта идея им пришла в процессе их жизнедеятельности?

— Думаю, что на уровне уже 2000 года был создан план восстановления Советского Союза. ФСБ, естественно, пришло к власти для того, чтобы управлять государством без какого-либо политического контроля. До 1991 года КГБ было тоже серьезной организацией, но существовал политический контроль в лице Компартии. После 1991 года политического контроля уже не было.

И с 1991 по 1999 год, за исторически очень короткий срок, Госбезопасность консолидировала власть, а в 2000 году ее наконец-то захватила.

Было несколько попыток захвата этой власти. Только на наших глазах: август 1991 года, переворот [Владимира] Крючкова неудавшийся. Октябрь 1993 года, когда Госбезопасность через прокоммунистическую Думу пыталось скинуть Ельцина и таким образом захватить власть. Март 1996 года, когда Александр Коржаков пытался отменить выборы и сделать Ельцина нелегитимным президентом, заставить его уйти в отставку, которая собственно случилась на 3,5 года позже — 31 декабря 1999 года.

Но идея уже была придумана тогда: что Ельцин уходит в отставку и некий человек становится исполняющим обязанности президента. Поскольку по Конституции с какого-то момента этим исполняющим обязанности президента (в случае ухода Ельцина) должен был стать премьер-министр, то, соответственно, план заключался в том, чтобы поставить на должность премьер-министра бывшего директора ФСБ. Сделать его сначала исполняющим обязанности президента, а затем — провести через президентские выборы.

И у Ельцина было три кандидата: Евгений Примаков, бывший директор СВР, Сергей Степашин, бывший директор ФСК (тогда так называлось ФСБ), и наконец — Путин. Путин в этом ряду оказался третьим и более удачливым что ли.

В результате Ельцин остановился на Путине. Мог остановиться на Примакове, мог остановиться на Степашине: все три побывали премьер-министрами перед тем, как Ельцин их либо уволил, либо решил оставить исполняющим обязанности президента, как случилось с Путиным.

Эта операция была продуманной. И уже в 2000 году, как только Путин стал президентом, он, если вы помните, вернул советский гимн.

— Сигнал для всех. Разногласия между кланами ФСБ, а это и руководитель Николай Патрушев, и его сын Дмитрий Патрушев, с Пригожиным, Кадыровым не преувеличены? Как вы считаете?

— Я не знаю, есть ли у них в буквальном смысле разногласия. Я все-таки считал бы, немножко понимая психологию ведомств ФСБ, ГРУ, что и Кадыров и Пригожин должны их безумно раздражать. Потому что с их точки зрения — это выскочки, которые добрались до власти, получили влияние исключительно через доступ к Путину. Исключительно через какие-то личные отношения с Путиным.

Конечно, когда Кадыров критикует российских генералов, это должно раздражать и Министерство обороны. А когда Пригожин создает свой частный спецназ под названием [группа] Вагнера, то, наверное, это должно раздражать и Министерство обороны, и ФСБ.

Думаю, что как только ослабнут позиции Путина, и как только Путин будет убран с политической арены, уйдут оттуда и Кадыров и Пригожин. Причем я не исключаю, что они закончат плохо.

— Ищут ли Путину замену? Я подозреваю, что этот процесс может не ограничиваться только Россией.

— Нам не нужно недооценивать прочность позиций Путина и считать, что он уже списан со счетов. Это, конечно же, не так. Потому что он, как и был представителем Госбезопасности во власти, так и сейчас им остается.

Другое дело, что есть такой немножко теневой орган, который называется Коллегия Госбезопасности, Коллегия ФСБ. Этот орган всегда существовал, когда было КГБ — была Коллегия КГБ и так далее. До этого была Коллегия ВЧК. Это что-то вроде политбюро: в Компартии было политбюро, а у ВЧК, КГБ и ФСБ есть Коллегия.

Мы довольно мало знаем про эту структуру. То есть рабочих документов своих, прямо скажем, они не публикуют. Но вполне возможно, что это та структура, которая определяет, кто стоит у власти, скажем так.

Наверное, не случайно (я думаю, что это справедливо) Патрушев считается в этой системе вторым человеком. Потому что он и бывший директор ФСБ, а сейчас глава Совета безопасности. Это все правильно.

Россия развязала войну, в результате которой рухнет созданный Путиным режим. А в основе этого режима стоит или лежит Госбезопасность. И можно предположить, что Госбезопасность, вся эта структура, рухнет вместе с этим режимом. Я подозреваю, что эти риски для них реальные. Наверное, какие-то люди внутри Госбезопасности понимают, что Путин подставил их.

— Я не имею сомнений в том, что Путин искренне ненавидит Украину, и он желал этого. Но ФСБ его также подталкивала к этой войне, а теперь они считают, что Путин их подставил?

— Конечно, подталкивали. Но они же подталкивали Путина к победоносной войне, которая закончится через неделю или максимум месяц. А затем они должны были двинуться быстренько в Молдову и зацапать еще Молдову. И посмотрите, как они легко, беспроблемно и незаметно, я бы даже сказал, захватили в 2021 году Беларусь.

Война просто пошла не по тому сценарию. И, конечно, наверное, с их точки зрения, уже теперь, может быть, правильнее было что-то менять в целях внешней российской политики или, по крайней мере, в сроках реализации этих целей. Но они этого не сделали.

Я не знаю, кто в этом был виноват: лично Путин или все руководство Госбезопасности. Но в результате получилось, что за 10 месяцев войны они никуда не продвинулись. Они потеряли всю армию, разрушили часть Украины, убили кучу украинцев, а целей внешнеполитических своих решить не смогли.

Поэтому теперь Путин предлагает вариант (он уже вырисовался) — разрушать Украину с воздуха ровно настолько, сколько западные союзники позволяют это делать. И ждать, что будет дальше. И пытаться создать новую армию. И пытаться снова из Беларуси делать вторую попытку захвата Киева. И пытаться как-то переломить ход этой войны в надежде, что Украина капитулирует.

Чего они ещё не поняли и это им сложно понять, потому что у них на этом была построена вся военная доктрина: Украина не капитулирует. И на самом деле сильно хуже для них, что и Запад не капитулирует. Ни Украина, ни Запад не капитулирует даже под угрозами использования Россией (или использования Россией из Беларуси) ядерного оружия.

Поэтому мы постоянно слышим, как испорченную пластинку, от тех или других российских руководителей, включая Путина, Патрушева, Медведева, Лаврова, угрозу, что у них есть ядерное оружие, и они его задействуют.

— Использование тактического ядерного оружия возможно с территории Беларуси. То есть Путин питает иллюзии, что он может всех обмануть и выставить режим Лукашенко в качестве контрацептива? Что ему спишут с рук использование тактического ядерного оружия и он не получит обещанный удар в ответ? Вы считаете, что такой вариант возможен?

— Этот вариант абсолютно возможен. Более того, я считаю, что он единственный. И опыт Путина ему лично говорит о том, что пока что ему это удавалось. Всякие гибридные войны, зеленые человечки, сепаратисты, дескать, воюющие в Донбассе. Его жизненный опыт говорит ему о том, что он всех обманет.

— На Западе же не поверят в этот нехитрый фокус?

— А дело не в вопросе веры. Дело в вопросе на самом деле формальном. Мы же видим, как Запад относится к нападению на Украину.

Заявление номер один: НАТО будет защищать каждую пядь земли НАТО. А про Украину было сказано, что Украина — не член НАТО. Про возможность ядерного удара из России было сказано, что Запад отвечать на этот удар не будет, поскольку Украина не является членом НАТО. Пока этот формальный момент вполне Путину благоприятствует.

Пару дней назад Лукашенко заявил, что сейчас происходит переоборудование самолетов и подготовка пилотов для того, чтобы эти самолеты и пилоты несли специфические боеприпасы. Специфические боеприпасы — это ядерное оружие.

— И они регулярно это делают. Хотя мы все с вами понимаем, что пилотировать эти самолеты и обслуживать эти стартовые установки будут российские военные. Они просто прикроются белорусским флагом, скажем так.

— Я в этом не сомневаюсь. Сейчас довольно хорошо освещался визит президента [Владимира] Зеленского в Вашингтон. Мы же видели, как Байден подчеркнуто заявлял о том, что оружие, которое поставляется в Украину, оборонительное. Мы видим, как американцы и НАТО в целом (особенно, кстати, европейская часть НАТО) боятся спровоцировать ядерный конфликт. Их можно понять: когда они имеют дело с абсолютно безумными российскими руководителями, они как бы обязаны бояться.

— Они же не могут не понимать, что этим они развязывают руки Путину. В Вашингтоне не хотят развала России. Много факторов, почему. И возможность прихода к власти условного Кадырова. Они не хотят, чтобы Китай проглотил Россию целиком или частично. Все это очень понятно. Но это означает, что все же они подыскивают замену Путину и изучают этот вопрос? Какие еще варианты возможны?

— Американцы не могут подыскивать замену Путину. Замену Путину может подыскивать только российское руководство.

— Я не исключаю, что эти кланы могут выходить на какие-то контакты и делать какие-то предложения.

— Как только Патрушев прилетит в Америку для секретных переговоров и выброситься с парашютом над Вашингтоном, тогда мы начнем это обсуждать. Но пока что никаких указаний на какой-то там раскол нет.

Я хочу подчеркнуть, что сейчас атомное оружие находится в России в самых опасных руках. И никакой Кадыров, никакой Пригожин ни в коем случае не более опасны, чем Путин. Никаких более крайних сценариев, чем тот, который сейчас имеет место быть в России, не существует.

Возвращаясь к Беларуси. Представим себе, что наносится ядерный удар из Беларуси по, например, Литве и Польше. Кстати говоря, не по Украине, потому что по Украине можно наносить ядерный удар, как мы уже обсудили из России. По Литве и Польше. И Байдену нужно среагировать: кому отвечать и как.

— Байден может не успеть среагировать, а среагирует Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, которое об этом заявило.

— Согласен. И никто не будет отвечать в этом случае по России.

Потому что ответ по России будет означать полномасштабную, ядерную или даже термоядерную войну. Так что расчет абсолютно правильный. А то, что Путин подставит этим, как говорится, Лукашенко и Беларусь, так Путину плевать и на Лукашенко, и на Беларусь.

— Серия загадочных убийств. Как ее можно объяснить? В Индии нашли мертвым российского депутата от Единой России Павла Антонова. Его тело лежало в луже крови под окнами отеля. Но оказалось, что там целая серия самоубийств. Говорят о том, что, возможно, этот Антонов был в депрессии в связи с тем, что ушел из жизни Владимир Биденов, который незадолго до єтого умер в том же отеле. Что вы думаете по этому поводу?

— Только то, что в любой кризис люди начинают менее осторожно себя вести. Может быть, больше жадничать, совершают какие-то относительно рискованные движения, связанные, может быть, с большими деньгами. Поэтому весь этот гадюшник, который и всегда был гадюшником, начинает уже существовать без правил. Собственно Путин тоже уже сейчас ведет себя не по правилам.

— Неадекватно?

— Разве тексты Медведева, формально бывшего президента России, можно считать адекватными?

— Россия хочет заполучить иранские баллистические ракеты. По вашему мнению, ось зла Москва-Тегеран уже сформировалась? Существует ли возможность сорвать эти планы масштабного сотрудничества России с Ираном?

— Я думаю, что это в интересах двух государств, являющихся стратегическими противниками Ирана, — Израиля и Саудовской Аравии. Потому что ирано-российский союз, все эти поставки (уверен, что они делаются не за деньги, а в обмен на помощь России в создании Ираном ядерного оружия, ядерной бомбы) представляет угрозу прежде всего для Израиля и Саудовской Аравии.