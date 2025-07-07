В российских аэропортах несколько дней подряд задерживают и отменяют рейсы . В результате коллапса 5−6 июля авиакомпании могли потерять около 20 млрд руб (более 250 млн долларов).

Об этом пишет российское издание Коммерсантъ.

В материале сказано, что только за первые сутки из-за отмены рейсов в трех аэропортах убытки составили 4−6 млрд руб (50−76 млн долларов).

По данным российского Минтранса, 5 июля в аэропортах Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) отменили более 250 рейсов, еще более 270 — задержали. Также 6 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино было отменено 171, 90 и 26 рейсов и задержано более чем на два часа 56, 37 и 13 рейсов соответственно.

По состоянию на утро 7 июля, по данным Росавиации, в аэропорту Пулково более чем на два часа задержали 104 рейса и отменили восемь, пишет российское издание Meduza.

По оценкам эксперта компании EXPO.UAV, объем дополнительных расходов авиакомпаний за сутки из-за сбоев по всей стране может достичь в среднем 20 млрд руб.

5 июля сообщалось, что из-за угрозы атак беспилотников в российских аэропортах произошел коллапс — только в Москве и Санкт-Петербурге было отменено почти 100 авиарейсов, еще несколько сотен перенесли.

Из-за этого в аэропортах образовалась давка, люди сидели и лежали на полу, потому что свободных мест в кафе и бизнес-залах не было. Также часть пассажиров часами не выпускали из самолетов после посадки. Задержки и отмены рейсов также зафиксированы в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и ряда других городов.