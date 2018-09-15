Количество жертв тайфуна Мангхут на Филиппинах достигло 14 человек

Тайфун Мангхут преодолел крупнейший филиппинский остров Лусон и движется на запад

Количество жертв тайфуна Мангхут, который обрушился на Филиппины, достигло 14 человек. В том числе погибли два спасателя. Ранее сообщалось о двух погибших.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на советника президента Френсиса Толентино.

Наибольший ущерб был нанесен северу страны. Там эвакуировали несколько тысяч человек. В городе Тугегарао стихия повредила множество зданий, оборвав почти все линии электропередач. Также был полностью уничтожен эвакуационный центр в прибрежном городе Аппари.

Волны на море достигали высоты в 6 метров, скорость ветра в эпицентре тайфуна составляла 185 км/ч.

Тайфун Мангхут преодолел крупнейший филиппинский остров Лусон и движется на запад, в сторону Китая, со скоростью 30 км/ч. Он может достичь Гонконга днем 16 сентября.