Количество жертв наводнений в Японии возросло до 90 человек

Оползни и наводнения в Японии унесли жизни 90 человек

Число погибших в результате сильных наводнений и оползней в Японии возросло до 90 человек, еще три человека находятся в критическом состоянии.

По состоянию на утро понедельника, 9 июля, минимум 58 человек числятся пропавшими без вести, передает издание NHK.

Стихийное бедствие наиболее потрясло префектуру Хиросима, где сообщается о 38 погибших и трех людях, находящихся в критическом состоянии. Жизни 22 человек бедствие унесло в префектуре Эхиме. Летальные исходы также зафиксированы в префектурах Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Коси, Гифу, Ямагучи, Сага и Кагосима.

Напомним, в Японию ливневые дожди принес тайфун, из-за которого накануне был объявлен режим ЧП в нескольких префектурах. На фоне предупреждений о приближающемся стихийном бедствии власти страны рекомендовали эвакуировать более 20 тыс. жителей уязвимых территорий.

В поисково-спасательной операции принимают участие японские спасатели при поддержке сил самообороны страны, сотрудников пожарного управления и полиции.