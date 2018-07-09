09 июля 2018, понедельник

Количество жертв наводнений в Японии возросло до 90 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Оползни и наводнения в Японии унесли жизни 90 человек

Оползни и наводнения в Японии унесли жизни 90 человек

Число погибших в результате сильных наводнений и оползней в Японии возросло до 90 человек, еще три человека находятся в критическом состоянии.

По состоянию на утро понедельника, 9 июля, минимум 58 человек числятся пропавшими без вести, передает издание NHK.

Стихийное бедствие наиболее потрясло префектуру Хиросима, где сообщается о 38 погибших и трех людях, находящихся в критическом состоянии. Жизни 22 человек бедствие унесло в префектуре Эхиме. Летальные исходы также зафиксированы в префектурах Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Коси, Гифу, Ямагучи, Сага и Кагосима.

Напомним, в Японию ливневые дожди принес тайфун, из-за которого накануне был объявлен режим ЧП в нескольких префектурах. На фоне предупреждений о приближающемся стихийном бедствии власти страны рекомендовали эвакуировать более 20 тыс. жителей уязвимых территорий. 

В поисково-спасательной операции принимают участие японские спасатели при поддержке сил самообороны страны, сотрудников пожарного управления и полиции.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове