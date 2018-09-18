Количество жертв мощного урагана Флоренс в США превысило 30

В США в результате мощного урагана Флоренс погиб уже 31 человек, больше всего жертв в штате Северная Каролина, где погибли 25 человек.

Как сообщает местное ведомство по чрезвычайным ситуациям, еще шесть человек стали жертвами стихии в Южной Каролине, передает DW.

По оценкам экспертов, материальный ущерб от урагана превышает 17 миллиардов долларов.

После ослабления шторма в регионе продолжает подниматься уровень воды в реках.

Как сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), около 1500 дорог в настоящее время являются непроходимыми.

В городе Вилмингтон от внешнего мира отрезаны сотни жителей. Большинство школ в пострадавших районах остаются закрытыми.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США заявил о том, что Флоренс потерял характеристики тропического циклона и в настоящее время является пост-тропическим циклоном. Максимальная скорость ветра теперь не достигает 11 м/с. Центр шторма находится в 125 км от города Моргантаун (штат Западная Вирджиния), он движется в северо-восточном направлении.

Ранее сообщалось о 24 жертвах урагана Флоренс.