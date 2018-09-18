18 сентября 2018, вторник

Количество жертв мощного урагана Флоренс в США превысило 30

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Большинство погибших - в штате Северная Каролина

Большинство погибших - в штате Северная Каролина

В США в результате мощного урагана Флоренс погиб уже 31 человек, больше всего жертв в штате Северная Каролина, где погибли 25 человек.

Как сообщает местное ведомство по чрезвычайным ситуациям, еще шесть человек стали жертвами стихии в Южной Каролине, передает DW.

По оценкам экспертов, материальный ущерб от урагана превышает 17 миллиардов долларов.

После ослабления шторма в регионе продолжает подниматься уровень воды в реках.

Как сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), около 1500 дорог в настоящее время являются непроходимыми.

В городе Вилмингтон от внешнего мира отрезаны сотни жителей. Большинство школ в пострадавших районах остаются закрытыми.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США заявил о том, что  Флоренс потерял характеристики тропического циклона и в настоящее время является пост-тропическим циклоном. Максимальная скорость ветра теперь не достигает 11 м/с. Центр шторма находится в 125 км от города Моргантаун (штат Западная Вирджиния), он движется в северо-восточном направлении.

Ранее сообщалось о 24 жертвах урагана Флоренс.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове