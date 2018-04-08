Количество жертв аварии автобуса с хоккейной командой в Канаде выросло до 15

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Юниорская хоккейная команда Гумбольдт Бронкос
Humboldt Broncos / Twitter

Юниорская хоккейная команда Гумбольдт Бронкос

15 человек погибли в катастрофе автобуса, перевозившего юниорскую хоккейную команду Гумбольдт Бронкос в канадской провинции Саскачеван, сообщает Reuters.

Среди погибших - тренер команды и 20-летний капитан. 14 выживших находятся в больнице, некоторые из них в критическом состоянии.

Трагедия произошла около 17:00 в пятницу, 6 апреля (по местному времени). Хоккейная команда ехала на матч в городе Нипавин, когдаавтобус столкнулся с тягячом с прицепом. Водитель тягача не пострадал. Его задержали, но затем отпустили.

Власти считают, что пока рано говорить о причинах автокатастрофы.

Мать одного из бывших игроков команды Гумбольдт Бронкос запустила на GoFundMe онлайн-кампанию по сбору средств для семей погибших и раненых. К вечеру субботы люди собрали более 2 миллионов долларов.

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