Количество жертв аномальной жары в Канаде возросло до 19

По данным медиков, в результате аномально жаркой погоды в Канаде погибли уже 19 человек.
Об этом сообщает AFP.
Двенадцать смертей было зарегистрировано в городе Монреаль, пятеро человек погибли в сельской местности, еще двое – в пригороде Монреаля.
Врачи отмечают, что среди погибших в основном пожилые люди, либо те, кто страдает хроническими или психическими заболеваниями.
Метеорологи прогнозируют снижение температуры к концу недели. Местным жителям советуют проявлять бдительность, пить много воды и большую часть времени находится в помещениях, где есть кондиционер.
Ранее сообщалось, что в результате жары в Канаде погибло 17 человек.
Комментарии
Правила комментирования