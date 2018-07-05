05 июля 2018, четверг

Количество жертв аномальной жары в Канаде возросло до 19

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Метеорологи прогнозируют снижение температуры к концу недели

Метеорологи прогнозируют снижение температуры к концу недели

По данным медиков, в результате аномально жаркой погоды в Канаде погибли уже 19 человек.

Об этом сообщает AFP.

Двенадцать смертей было зарегистрировано в городе Монреаль, пятеро человек погибли в сельской местности, еще двое – в пригороде Монреаля.

Врачи отмечают, что среди погибших в основном пожилые люди, либо те, кто страдает хроническими или психическими заболеваниями.

Метеорологи прогнозируют снижение температуры к концу недели. Местным жителям советуют проявлять бдительность, пить много воды и большую часть времени находится в помещениях, где есть кондиционер.

Ранее сообщалось, что в результате жары в Канаде погибло 17 человек.

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