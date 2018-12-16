Количество задержанных на протестах "желтых жилетов" возросло до 168 человек Сегодня, 05:29 7 Цей матеріал також доступний українською Протесты в Париже прошли 15 декабря

Префектура полиции Парижа сообщила, что во время протестов "желтых жилетов" в субботу, 15 декабря, были задержаны 168 человек.

115 из них были помещены под стражу, передает BFM.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров.

Однако недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

На минувших выходных протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.

По словам французского министра финансов Бруно Ле Мера, протесты "желтых жилетов" обернулись для экономики Франции катастрофой.