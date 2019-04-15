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Количество случаев заболеваемости корью возросло на 300% - ВОЗ

15 апреля, 18:36
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Количество случаев заболеваемости корью возросло на 300% - ВОЗ - фото

HeungSoon/Pixabay

В первом квартале 2019 года количество зарегистрированных случаев заболеваемости корью во всем мире возросло на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

"В 2019 году было зарегистрировано более 112 тыс. случаев заболеваемости в 170 странах по сравнению с 28 тыс. случаев из 163 стран в 2018 году", - говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, тенденция роста прослеживается последние два года.  

"Хотя эти данные являются предварительными, они сигнализируют о четкой тенденции. Во многих странах наблюдаются серьезные вспышки кори, причем во всех регионах мира наблюдается устойчивый рост заболеваемости", - сообщили в организации.

По данным ВОЗ, вспышки кори зарегистрированы в Демократической Республике Конго, Эфиопии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Мадагаскаре, Мьянме, на Филиппинах, в Судане, Таиланде и Украине, что привело к гибели многих людей - в основном детей.

Помимо этого, рост заболеваемости корью регистрируется в странах с высоким уровнем вакцинации, включая США, Израиль, Таиланд и Тунис, поскольку заболевание быстро распространяется среди непривитых групп.

Напомним, что власти Нью-Йорка объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки кори в нескольких районах.  

Корь - тяжелая инфекционная болезнь, которая может приводить к тяжелым и летальным осложнениям, включая энцефалит, тяжелую диарею и дегидратацию, пневмонию, ушные инфекции и стойкую потерю зрения. 

Теги:   ВОЗ Корь

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