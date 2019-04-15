Количество случаев заболеваемости корью возросло на 300% - ВОЗ
В первом квартале 2019 года количество зарегистрированных
случаев заболеваемости корью во всем мире возросло на 300% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года.
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
"В 2019 году было зарегистрировано более
112 тыс. случаев заболеваемости в 170 странах по сравнению с 28 тыс. случаев
из 163 стран в 2018 году", - говорится в сообщении.
По данным ВОЗ, тенденция роста прослеживается
последние два года.
"Хотя эти данные являются
предварительными, они сигнализируют о четкой тенденции. Во многих странах
наблюдаются серьезные вспышки кори, причем во всех регионах мира наблюдается
устойчивый рост заболеваемости", - сообщили в организации.
По данным ВОЗ, вспышки кори зарегистрированы в
Демократической Республике Конго, Эфиопии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане,
Мадагаскаре, Мьянме, на Филиппинах, в Судане, Таиланде и Украине, что привело к
гибели многих людей - в основном детей.
Помимо этого, рост заболеваемости корью регистрируется
в странах с высоким уровнем вакцинации, включая США, Израиль, Таиланд и Тунис,
поскольку заболевание быстро распространяется среди непривитых групп.
Напомним, что власти Нью-Йорка объявили
чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки кори в
нескольких районах.
Корь - тяжелая инфекционная болезнь, которая
может приводить к тяжелым и летальным осложнениям, включая энцефалит, тяжелую
диарею и дегидратацию, пневмонию, ушные инфекции и стойкую потерю зрения.