Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Питер Сантенелло
Как приучить себя к дисциплине
Андрей Пышный
Мыслить ясно
Юрий Андрухович
Быть победителем
Сергей Лещенко
Плюс-минус пять

Количество протестующих "желтых жилетов" во Франции не превысило 10 тысяч человек

Сегодня, 01:55
4
Цей матеріал також доступний українською

Протесты в Париже

Во время протестов "желтых жилетов" во Франции 29 декабря было зафиксировано уменьшение количества протестующих.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

В частности, не более 10 тысяч протестующих было зафиксировано в Париже, Нанте и Марселе. В Бордо на протесты вышло порядка 2,4 тысячи человек.

Напомним, в Париже сотрудники полиции применили слезоточивый газ к демонстрантам.

Во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.

Теги:   Париж Франция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Лонгриды

Вчера, 22:38

article_img
Игристое настроение. Украинские сомелье советуют, что пить в праздники
События

Вчера, 21:07

article_img
Обыкновенное чудо. Как новогодний праздник пришел на закарпатскую гору, к бердянскому маяку и запорожскому приюту для животных
Гаджеты

Вчера, 20:00

article_img
Реквием по мечте. Культовый смартфон основателя Android отправляется на свалку истории

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться