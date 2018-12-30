Количество протестующих "желтых жилетов" во Франции не превысило 10 тысяч человек Сегодня, 01:55 4 Цей матеріал також доступний українською Протесты в Париже

Во время протестов "желтых жилетов" во Франции 29 декабря было зафиксировано уменьшение количества протестующих.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

В частности, не более 10 тысяч протестующих было зафиксировано в Париже, Нанте и Марселе. В Бордо на протесты вышло порядка 2,4 тысячи человек.

Напомним, в Париже сотрудники полиции применили слезоточивый газ к демонстрантам.

Во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.