08 октября 2018, понедельник

Количество погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 14

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На Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9
Фото: Talat Abbas Kazmi via Twitter

На Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9

Согласно последним данным, в результате землетрясения магнитудой 5,9 на Гаити погибло не менее 14 человек.

Более 100 человек получили ранения, передает Reuters.

Большинство погибших находились в Пор-де-Пе на северном побережье, где был эпицентр землетрясения.

Остальные жертвы были в городах Гро-Морн, Сент-Луи-дю-Норде и Чансольме.

Спасатели продолжают поиски людей под завалами зданий.

Напомним, у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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