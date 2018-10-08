Количество погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 14

Согласно последним данным, в результате землетрясения магнитудой 5,9 на Гаити погибло не менее 14 человек.
Более 100 человек получили ранения, передает Reuters.
Большинство погибших находились в Пор-де-Пе на северном побережье, где был эпицентр землетрясения.
Остальные жертвы были в городах Гро-Морн, Сент-Луи-дю-Норде и Чансольме.
Спасатели продолжают поиски людей под завалами зданий.
Напомним, у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования