Количество погибших от жары в Канаде возросло до 16 человек

В Канаде из-за сильной жары погибли 16 человек

Количество погибших из-за осложнений, вызванных сильной жарой и влажной погодой в канадской провинции Квебек, увеличилось до 16 человек, передает CTV News.

В управлении здравоохранения в Монреале сообщили, что в результате аномальной жары погибли 11 человек. Власти региона Восточные кантоны к востоку от Монреаля подтвердили еще четыре смертельных случая. По их сведениям, пятая смерть также могла случиться из-за жары.

По словам представителя системы здравоохранения в Восточных кантонах Мелиссы Женере, жертвами жары стали пожилые люди либо люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Смотрите также Летние лайфхаки. 10 эффективных способов спастись от жары

Власти Квебека предупредили, что аномальная жара продержится в регионе еще два дня. Местным жителям советуют проявлять бдительность, пить много воды и большую часть времени находится в помещениях, где есть кондиционер.

"Это может спасти жизнь", - сказала Мелисса Женере.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Монреаль из-за сильной жары погибли шесть человек.