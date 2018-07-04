04 июля 2018, среда

Количество погибших от жары в Канаде возросло до 16 человек

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В Канаде из-за сильной жары погибли 16 человек

В Канаде из-за сильной жары погибли 16 человек

Количество погибших из-за осложнений, вызванных сильной жарой и влажной погодой в канадской провинции Квебек, увеличилось до 16 человек, передает CTV News.

В управлении здравоохранения в Монреале сообщили, что в результате аномальной жары погибли 11 человек. Власти региона Восточные кантоны к востоку от Монреаля подтвердили еще четыре смертельных случая. По их сведениям, пятая смерть также могла случиться из-за жары.

По словам представителя системы здравоохранения в Восточных кантонах Мелиссы Женере, жертвами жары стали пожилые люди либо люди, страдающие хроническими заболеваниями.

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Власти Квебека предупредили, что аномальная жара продержится в регионе еще два дня. Местным жителям советуют проявлять бдительность, пить много воды и большую часть времени находится в помещениях, где есть кондиционер.

"Это может спасти жизнь", - сказала Мелисса Женере.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Монреаль из-за сильной жары погибли шесть человек.

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