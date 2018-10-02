Количество погибших от землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1300 человек

В Индонезии количество погибших в результате мощнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами возросло до 1347 человек.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальные данные агентства по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Напомним, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.
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Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.
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