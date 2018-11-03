Количество погибших от непогоды в Италии выросло до 17 человек – СМИ

Число погибших от наводнения в Италии выросло до 17 человек, сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Агентства гражданской защиты Италии.

Помимо этого сильный ветер и дождь опустошил часть Италии. Отмечается, что это самое масштабное наводнение, которое было в Венеции за последние несколько десятков лет.

Непогода также нанесла ущерб окружающей среде: ветер со скоростью 190 км/час уничтожил десятки гектаров лесного хозяйства .

Ранее сообщалось, что из-за непогоды "красный" уровень опасности объявлен в шести регионах на севере Италии. В Венето закрыли четыре дороги.

Пострадала также Венеция. Из-за продолжающихся дождей и шторма затоплено 75% центра города. Уровень воды в венецианской лагуне поднялся на 1,56 метров.

В Венеции во время наводнения 2008 года уровень воды достиг почти 1,56 м. При наводнении 1979 года уровень воды поднялся до 1,66 м. В 1966 году вода превысила отметку 1,94 м.